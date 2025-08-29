Congo-Kinshasa: MEP-USN - Le MDCO réitère son engagement à l'Union Sacrée de la Nation !

Le parti politique Mouvement des Démocrates Congolais (MDCO), dirigé par Gabriel Mokia Mandembo, son Président National, a participé mercredi 27 août 2025 à l'installation générale et technique de la Majorité Extra Parlementaire de l'Union sacrée de la nation. Les assises ont été développées dans la salle Show Buzz située sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Du côté MDCO, cette cérémonie a connue la présence de plusieurs personnalités comme lui-même, l'Autorité Morale Gabriel Mokia Mandembo, le Secrétaire Général Administratif Prince Kawala, les Coordonnateurs municipaux et tant d'autres militants.

De leurs milieux respectifs, les membres du MDCO se sont réunis au sein de leur siège national de la Gombe, puis ils ont pris la direction du boulevard du 30 juin pour chuter dans ladite salle, en compagnie de leur leader politique.

Par la même occasion, le parti politique de Mokia a profité pour faire une mobilisation massive de quelques membres qui se sont fait adhérés. Pour cet événement des grandes envergures, le SG Administratif Prince Kawala à commencé par salué les autorités de l'USN pour cette installation générale et technique de la MEP-USN. Puis a encouragé les militants du MDCO venus de quatre horizons de la capitale congolaise, d'avoir répondu à cette invitation particulière en vu du progrès du parti.

« Je salue l'initiative des dirigeants de l'USN, car notre autorité du parti fait parti des dirigeants au sein de cette plateforme. Nous membres du MDCO, particulier la jeunesse, sommes motivés et nous sommes levés pour se mettre au travail et se prendre en charge en guise de bien garder notre patrimoine qui est le MDCO.

Nous sommes venus appuyé notre autorité morale pour prendre certains avantages politiques. C'est un jour bénéfique pour nous et notre plateforme USN, surtout que dans cette installation on remarque la présence des jeunes.

On a vu la force et la mobilisation de la jeunesse qui est déterminée à défendre la nation, mais aussi le parti. J'invite tous les autres jeunes de venir nombreux pour nous joindre en vue de l'intérêt général de la République, car l'heure n'est plus à somnoler ou à faire les aventures », a t-il fait savoir.

De son côté, Nénette Tshinola, Vice-Présidente de la ligue des femmes du MDCO a livré ses impressions pour cette journée importante en faveur des militants invitant l'implication des femmes.

« Nous sommes très contentes, nous les femmes du MDCO pour cette installation de la MEP, car les femmes occupent également des places importantes dans cette plateforme d'un camp comme à l'autre. C'est pourquoi nous nous sommes levées. Je lance un appel à toutes les autres mamans d'emboiter les pas. La femme aujourd'hui ne pas seulement ménagère, elle doit aussi s'intéressée à la politique pour relever les défis dans notre pays », a-t-elle renchérit.

Il est nécessaire de rappeler que plus de 100 membres ont répondu présent dans cette activité du côté MDCO, montrant un signal fort de la mobilisation confirmant aussi la détermination du parti à ambitionner sa visibilité au sein de la MEP-USN.