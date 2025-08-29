Congo-Kinshasa: Congrès de l'Union Sacrée de la Nation - Rendez-vous confirmé pour ce samedi à Kinshasa !

Le rendez-vous est confirmé. Le décor est même planté. Ce samedi 30 août 2025, l'Union Sacrée de la Nation organise son deuxième congrès à Kinshasa. L'évènement, prévu dans un contexte politique mouvementé en RDC, se déroulera, précisément, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, situé en face du Palais du peuple, en présence, sauf bousculade de dernière minute au programme, du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Ce deuxième congrès de l'Union Sacrée de la Nation se veut, en effet, un moment précieux d'échanges constructifs et d'élaboration des stratégies ciblées devant permettre, aujourd'hui plus qu'hier, de renforcer la cohésion et mobilisation autour du Chef de l'Etat, Haute Autorité de référence de cette plateforme politique, pour le pousser à réussir à matérialiser ses engagements alignés dans le cadre de son bail avec le peuple congolais. Prendront part aux assises, les membres du Présidium, les représentants des partis et regroupements politiques de l'USN, y compris des délégués venus de différentes provinces de la RDC.

Pour Félix Tshisekedi, l'Union Sacrée doit servir de levier pour l'éveil patriotique et le développement social. Au cours d'une réunion tenue le 3 août 2025, il a eu à décliner une vision audacieuse que cette machine politique devrait incarner : rassembler les congolaises et les congolais de tous bords autour de lui pour travailler ensemble et bâtir au coeur de l'Afrique un pays puissant et une nation prospère. Ce qui pousse à penser que l'évènement de ce samedi sera décisif pour l'avenir de la majorité présidentielle face aux défis politiques actuels du pays.