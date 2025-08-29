La campagne agricole 2025-2026 a été officiellement lancée ce jeudi 28 août 2025 à Menkao, dans la commune de Maluku par le Président de la République, Félix Tshisekedi. Placée sous le signe de la souveraineté alimentaire, cette cérémonie a été l'occasion pour le Ministre d'État en charge de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi Butondo, de présenter les grandes priorités du gouvernement pour relancer durablement ce secteur vital.

Dans son intervention, Muhindo Nzangi a rappelé que le Chef de l'État « a fait sa part » en augmentant progressivement le budget de l'agriculture, conformément à l'engagement de Maputo, et en mobilisant des financements auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de Développement.

Il a, ensuite, décliné cinq axes majeurs de son action : la coordination des initiatives agricoles pour aligner tous les acteurs autour de l'objectif d'autosuffisance alimentaire, la relance de la recherche agricole avec le renforcement de l'INERA et des centres de production de semences améliorées, la disponibilité des intrants agricoles notamment, par une production locale de fertilisants et pesticides, la mécanisation accrue grâce à la création de brigades de motorisation et la distribution de tracteurs dans toutes les provinces, ainsi que la valorisation des agents agricoles considérés comme « la cheville ouvrière » de la production nationale.

« Le Chef de l'État a donné les moyens. C'est à nous, désormais, de faire notre part », a insisté Muhindo Nzangi, appelant agriculteurs, autorités provinciales et partenaires à s'impliquer activement. Le Ministre a annoncé plusieurs mesures concrètes, dont la dotation de bus pour faciliter la mobilité des agents agricoles, un nouvel arrêté réglementant l'habillement des inspecteurs afin de renforcer leur visibilité, ainsi que le lancement d'une campagne pour les cultures pérennes, telles que le cacao et le café, avec des tournées prévues dans les provinces dès la semaine prochaine en collaboration avec l'ONAPAC.

«Il sera demandé à chaque villageois d'avoir un champ », a-t-il souligné, mettant en avant la vision d'une « révolution agricole agressive ».

Dans la perspective d'un financement durable, Muhindo Nzangi a confirmé avoir initié des démarches pour la création d'un fonds de développement agricole. Ce mécanisme devrait permettre de soutenir l'accès aux engrais, aux fertilisants et d'accompagner tous ceux qui souhaitent s'investir dans le secteur.

« Nous voulons que la revanche du sol sur le sous-sol se traduise par la mise en place de ce fonds. L'agriculture doit cesser de dépendre du DTO », a-t-il martelé.

Le Ministre d'Etat en charge de l'Agriculture et de la sécurité alimentaire s'est ensuite adressé à un groupe d'agriculteurs vêtus de combinaisons et de casquettes orange lors du lancement de la campagne agricole 2025-2026 à Menkao, Maluku.

La cérémonie s'est clôturée par la remise symbolique de tracteurs destinés aux provinces, un geste illustrant la volonté du gouvernement de concrétiser l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture congolaise.