Ne s'avouant pas vaincu, l'ancien Premier ministre a tenté une nouvelle action judiciaire pour annuler sa condamnation. Nouveau coup d'épée dans l'eau. En effet, lors de son audience publique d'hier jeudi 28 août, la Cour constitutionnelle, statuant en premier et dernier ressort, s'est déclarée incompétente de statuer sur la requête de Matata Ponyo, ancien Premier ministre et leader du LGD.

La Cour constitutionnelle avait condamné mardi 20 mai Augustin Matata Ponyo, à 10 ans des travaux forcés, à son inéligibilité pour 5 ans. Elle avait aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens meubles et immeubles au prorata des fonds détournés. Quelques jours, il a pris poudre d'escampette avant de se retrouver en Belgique comme exilé politique

L'ancien Premier ministre de 2012 à 2016 et député national avait été reconnu coupable de détournements de 156.849.413 dollars américains avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, des fonds destinés au développement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, dans l'est de Kinshasa, et de 89 millions de dollars américains avec le prévenu sud-africain Globler.

Sur les faits, la Cour parle de plusieurs surfacturations non justifiées émises par Christo Grobler sous la supervision et l'indifférence de l'ancien Premier ministre. D'après la Cour, AFRICOM bénéficiait des exonérations. Alors rien ne pouvait justifier les surfacturations dues aux frais de carburant, à en croire le sud-africain.

Rien ne pouvait ainsi justifier le détournement de 89 millions de dollars à charge d'Augustin Matata, Deogratias Mutombo qui facilitait le décaissement des fonds détournés, participant ensemble au modus operandi de l'entreprise criminelle avec de passation des marchés imaginaires.

Cette affaire a suscité des tensions à l'Assemblée nationale notamment, autour de la question des immunités parlementaires de Matata Ponyo. Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée nationale, a dénoncé une violation de la Constitution, estimant que le député Matata Ponyo ne pouvait être jugé sans la levée préalable de ses immunités.

Cette position a été contestée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Ce dernier a rappelé que la procédure avait dépassé la phase pré-juridictionnelle où l'autorisation de poursuites est requise. Il avait, par ailleurs, appelé au respect de la séparation des pouvoirs.