(Le chanteur Koffi Olomide )

Le célèbre chanteur Koffi Olomide s'est dit heureux de se produire de nouveau dans l'espace Schengen, en la salle ING Arena de Bruxelles, en Belgique le 6 septembre, après plusieurs années.

« Je suis heureux de jouer de nouveau dans l'espace Schengen, 16 ans après », a déclaré le chanteur congolais, invité du journal de la télévision privée francophone belge (RTL).

L'ambassadeur culturel de la RDC a salué l'implication du bourgmestre de la Ville de Bruxelles-Capitale et du Centre culturel congolais de Bruxelles, pour la matérialisation de ce concert.

Interrogé sur ses ennuis judiciaires, la vedette congolaise a souligné : « avoir été acquitté par le tribunal de Nanterre en France pour des accusations de séquestration et de violences sexuelles ».

Koffi Olomidé a aussi insisté sur les bonnes relations qu'il entretient avec Maître Gims, la star internationale d'origine congolaise. « Il est comme un fils pour moi, car son père est un ami », a-t-il laissé entendre.

Une des icônes de la rumba congolaise a été reçue le 27 juillet dernier à l'Hôtel de ville de Bruxelles, accompagnée de son épouse Cindy le Coeur, également chanteuse de son orchestre Quartier Latin, au cours d'une cérémonie officielle de lancement de la promotion autour du concert du 6 septembre.

Koffi Olomide, une légende de la musique africaine

Antoine Christophe Agbepa Mumba alias Koffi Olomide Mopao est parolier-auteur-compositeur-interprète, producteur et responsable du groupe "Quartier Latin entreprise" de la République démocratique du Congo. Il a été nommé en 2022 ambassadeur culturel de son pays par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a remporté quatre fois les prix Kora Awards 2002 grâce à son album " Effrakata" d'où son surnom de « Quadra Koraman » qualifié par ses fanatiques. Koffi

Cinq décennies de carrière artistique, Koffi Olomide est considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine. Il est le premier chanteur noir-africain à remplir la salle de Bercy à l'époque.

Sur le plan phonographique, Koffi Olomide a enregistré 28 albums studio, dont 7 signés avec le Quartier Latin, un en collaboration avec Papa Wemba et 18 albums live pour un total de plus de 300 chansons. En 2013, le chanteur a lancé son propre label de production " Koffi Central" pour propulser les jeunes talents de la musique et pour assurer ses productions personnelles.

Il a débuté sa carrière artistique comme parolier pour plusieurs musiciens congolais. En 1977, il est remarqué par le public avec la chanson "Synza", chantée en trio avec Papa Wemba et King Kester Emeneya. Des chanteurs comme Fally Ipupa, Ferre Gola et tant d'autres ont façonnés leurs talents artistiques aux côtés de Koffi Olomide dans le groupe Quartier Latin.