Congo-Kinshasa: Candidature du pays pour la CAN 2029

29 Août 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par Isidore Kwandja Ngembo

En marge de son Assemblée générale et à la veille de la finale du CHAN2025, la Confédération Africaine de Football (CAF) ouvrira officiellement, ce samedi 30 août à Nairobi, l'appel à candidatures pour l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations (CAN) 2029, 2031, 2033 et 2035.

Il vous soutiendra que pendant la campagne présidentielle de 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors candidat, avait exprimé à deux reprises le voeu de voir son pays organiser la CAN 2029.

Il est donc important que tous les ministères, secteurs publics et privés impliqués de près ou de loin à l'organisation éventuelle d'un tel événement de grande envergure pour le pays, puissent se mettre rapidement au travail pour élaborer une politique publique globale et harmonisée, et la faire approuver par le gouvernement en Conseil des ministres, afin de présenter une candidature gagnante, qui réponde aux priorités de développement socioéconomique du pays, notamment en termes d'infrastructures sportives, aéroportuaires, routières, hôtelières, touristiques, etc.

En effet, un événement sportif de cette ampleur, est un vaste et ambitieux projet de développement économique qui nécessite des investissements d'au moins 1,5 milliard de dollars pour la construction des stades modernes et autres infrastructures nécessaires à la bonne organisation.

D'où l'importance de la participation active de toutes les parties prenantes, gouvernementales et privées, à ce grand projet, pour réduire les risques éventuels de chevauchement des responsabilités et maximiser les chances de réussite. Ainsi, nous pourrions matérialiser la volonté du Chef de l'État, concrétiser sa promesse électorale et réaliser le rêve de Congolais d'avoir organisé le plus grand championnat continental.

