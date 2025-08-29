Afrique: Le Maroc inaugure un nouveau stade le 5 septembre à l'occasion de son match contre le Niger

Le Royaume du Maroc va procéder, le vendredi 5 septembre 2025, à l'inauguration officielle de son nouveau temple de football érigé en plein Rabat, en prévision des grandes compétitions internationales qu'il s'apprête à organiser. Notamment, la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations Can 2025, prévue au mois de décembre, et la Coupe du monde 2030.

Il s'agit du stade Moulay Abdellah démolie en 2023 et reconstruit à 100% en l'espace de deux ans. Il portera désormais le non de Grand Stade Moulay Abdellah. L'ancien stade, construit en 1983 et rénové en 2000 et 2014, a été démoli en 2023 pour permettre la reconstruction d'une infrastructure moderne adaptée aux exigences actuelles. Le nouveau stade complètement reconstruit dispose d'une capacité environ 68.500 places, voire 68 700 places selon certaines sources.

Grand Stade Moulay Abdellah est doté d'équipements de pointe notamment, un toit couvrant système d'éclairage LED pour la pelouse, grand écrans, système de gestion de foule intelligent, réseau Wi-Fi intégré, surveillance à base de caméras de reconnaissance faciale, parkings souterrains, zones VIP, loges, etc. Il est conçu pour répondre aux normes de la FIFA et accueillir de grands événements. C'est dans ce stade que se jouera le match d'ouverture et la finale de la Can 2025, ainsi qu'une demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Maroc-Niger, un match qui restera gravé

C'est dans cette enceinte entièrement modernisée, prête à accueillir des compétitions internationales majeures, que les Lions d'Atlas vont recevoir les Menas du Niger dans le cadre de la 7ème journée du groupe E des éliminatoires de la Coupe du monde. Un match à haute importance sportive avec une dimension symbolique forte liée à l'ouverture de ce stade.

On parle de la clôture de la vente des billets, qui sont déjà épuisés. Le match se jouera à guichets fermés. L'enjeu de ce match pour le Maroc c'est la victoire pour consolider sa qualification à cette Coupe du monde, qui lui fera une troisième participation de suite.

Au classement, le Maroc occupe la première place 15 points, résultats de 5 victoires en 5 matches. Il est suivi par la Tanzanie 9 points, la Zambie et le Niger 6 points chacun.

Immersion au coeur du football marocain

En marge de cette inauguration, la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a prévu un programme riche et diversifié comprenant une tournée de découverte des autres villes et stades qui vont abriter la Can. Il s'agit notamment de la ville d'Agadir, Tanger, Marrakech, Fès et Casablanca. Dans ces différentes villes, les stades et les hôtels sont déjà prêts.

La FRMF a prévu également l'organisation d'une conférence internationale sur les médias et les influenceurs, rassemblant des acteurs majeurs du paysage médiatique africain et international.