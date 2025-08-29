Rencontre de renforcement des liens professionnels. Echanges intenses autour des défis sectoriels. Engagements sincères dans la bataille du changement de narratif. Hier, jeudi 28 août 2025, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a reçu, dans son cabinet de travail, à la Gombe, une forte délégation de l'Association des professionnels des médias officiels de la RDC.

Constituée, très précisément, de journalistes de l'Agence Congolaise de Presse (ACP), de la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) et du RENATELSAT, cette délégation a présenté au Porte-parole du Gouvernement l'objet de sa création ainsi que ses projets pour renforcer la synergie entre les médias publics.

À la même occasion, les membres de l'Association ont félicité le Ministre Patrick Muyaya pour sa reconduction à la tête du portefeuille de la Communication et Médias, saluant sa compétence et son engagement en faveur de la promotion des médias officiels, particulièrement dans le contexte difficile que traverse le pays.

«Pendant la guerre, les médias officiels ont joué un rôle de premier plan sur le front médiatique. Il était important de reconnaître ce travail et d'organiser davantage la collaboration entre l'ACP, la RTNC et le RENATELSAT», ont déclaré les représentants de l'association.

Parmi les projets évoqués figurent la mise en valeur du rôle d'avant-garde des médias publics, la décoration des professionnels ayant consacré de longues années de service à l'ACP, à la RTNC et au RENATELSAT, ainsi que d'autres initiatives qui seront précisées au moment opportun.

En signe de reconnaissance, l'association a élevé le ministre Patrick Muyaya au rang de membre d'honneur. Le ministre, très satisfait de cette démarche, a encouragé les journalistes à poursuivre leurs efforts pour renforcer la cohésion et la crédibilité des médias publics à travers la République.

« Je salue votre initiative qui est celle de vous mettre ensemble. Soyez libres de venir quand vous voulez. Ici, c'est votre maison. Considérez-vous également comme un petit comité de sages pour suivre ce que nous faisons ensemble avec les différents directeurs généraux de vos entreprises respectives. Considérez-moi comme votre allié», a déclaré le ministre.