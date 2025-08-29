Congo-Kinshasa: Lutte contre la polio - Un jeune atteint de la maladie exhorte les parents à faire vacciner leurs enfants

À l'occasion du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Kinshasa, le jeudi 28 août, un témoignage bouleversant a marqué les esprits. Herdys, un jeune Kinois d'une trentaine d'années atteint par la maladie, a pris la parole pour exhorter les parents à protéger leurs enfants par la vaccination.

« Je suis moi-même victime de la poliomyélite. Je ne voudrais pas que d'autres enfants le soient aussi », a déclaré Herdys devant les autorités sanitaires et les médias.

Il a rappelé les souffrances physiques et émotionnelles qu'il a endurées, ainsi que les conséquences financières pour sa famille :

« J'ai vu ma mère souffrir à cause de ma maladie. Si l'enfant tombe malade, les parents perdront beaucoup d'argent ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Résilient mais lucide, Herdys insiste :

« Je ne sais pas si un autre enfant aura la même chance que moi de surmonter certaines difficultés. Ce sera très difficile ».

Il invite les parents à ne pas hésiter :

« Ne refusez pas de faire vacciner vos enfants. Au contraire, sensibilisez même vos proches ».

Selon le Programme élargi de vaccination (PEV), près de trois millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus dans les 35 zones de santé de Kinshasa entre le 28 et le 30 août. Les équipes de vaccinateurs, déployées dans tous les quartiers, utilisent la stratégie porte-à-porte pour atteindre chaque enfant. Douze zones de santé intègrent également la vaccination contre la rougeole, en réponse à l'épidémie en cours.