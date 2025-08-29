Congo-Kinshasa: Insécurité à Kinshasa - Des bandits pillent près de 70 maisons en une nuit à Mont-Ngafula

Des bandits armés ont dévalisé, dans la nuit de mercredi 27 août, près de 70 habitations sans qu'aucune intervention policière ne soit signalée, selon plusieurs témoins sur place. Ces derniers dénoncent la montée de l'insécurité dans cette commune de la ville de Kinshasa.

Ce nouvel épisode vient aggraver une situation sécuritaire déjà critique dans le quartier Matadi Mayo, où des actes de meurtres, pillages et viols sont rapportés depuis une semaine.

Une victime, qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité, a lancé un appel urgent aux autorités pour venir en aide à une population traumatisée et livrée à elle-même.

« Nous vivons dans la peur. Chaque nuit est une menace. Nous demandons que l'État nous protège », a-t-elle confié.

Le bourgmestre de Mont-Ngafula, Séverin Malamba, affirme que des dispositions sont en cours pour contenir cette vague de criminalité. Parmi les mesures annoncées :

Renforcement des patrouilles mixtes Police-Armée,

Activation des comités locaux de sécurité élargis, impliquant toutes les couches de la population,

Mécanismes complémentaires non divulgués, pour des raisons stratégiques.

Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a récemment rappelé aux bourgmestres l'importance de renforcer les comités locaux de sécurité et de multiplier les descentes de terrain pour restaurer la confiance des citoyens.