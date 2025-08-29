Congo-Kinshasa: Le gouverneur de l'Ituri suspend les activités minières pour contrôler la conformité des entreprises

Le gouverneur de la province de l'Ituri, le général Luboya N'kashama Johnny, a annoncé ce vendredi 29 août à son arrivée à Bunia la suspension immédiate de toutes les activités minières sur l'ensemble du territoire provincial. Cette décision, selon le gouverneur, intervient à la suite d'une mission officielle à Kinshasa et vise à remettre de l'ordre dans le secteur minier, tout en garantissant que les ressources naturelles profitent à l'État congolais et non aux groupes armés.

Le général Luboya justifie cette suspension comme une étape nécessaire pour contrôler la conformité des entreprises minières, en particulier celles qui exploitent de l'or dans la région.

« Quand on parle de la présence de l'État, c'est pour que l'État bénéficie de ses ressources, que nous puissions percevoir des impôts, et que cet argent ne serve pas à financer les groupes armés », a-t-il déclaré.

Il précise que cette mesure n'est pas une attaque contre les opérateurs économiques, mais plutôt une démarche de régularisation :

« Nous allons discuter avec eux, voir comment ils ont géré les mines, s'ils ont payé les impôts et les taxes. Ensuite, nous rouvrirons les sites, une fois que Kinshasa aura évalué la situation sur place ».

Cette suspension s'inscrit dans une série d'actions menées par les autorités provinciales pour restaurer l'autorité de l'État dans une région marquée par l'insécurité et l'exploitation illégale des ressources. Plusieurs sites miniers, notamment à Nizi, Kabarole, Dala et Mabanga, ont récemment été fermés après avoir été identifiés comme sources de financement pour des groupes armés.

Le gouverneur appelle au calme et à la coopération des opérateurs miniers et des communautés locales, assurant que la mesure est temporaire et vise à protéger les intérêts nationaux.