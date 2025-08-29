La Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique (SOLIBRA) a été distinguée, le 28 août 2025, lors de la cérémonie des Ivoire Eco Awards, en remportant le prix de la Meilleure Entreprise Écocitoyenne 2025. Une consécration qui vient réaffirmer l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable et de la transition écologique en Côte d'Ivoire.

Un prix qui valorise l'écoresponsabilité

Institués par le Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique (MINEDDTE), les Ivoire Eco Awards récompensent chaque année les efforts des entreprises, ONG, communautés et individus œuvrant pour un développement durable et inclusif. En mettant en lumière les meilleures pratiques écocitoyennes, ce concours vise à créer une prise de conscience collective et à encourager des comportements responsables pour un avenir plus vert.

Lors de cette édition, plusieurs acteurs ont été distingués, mais c'est SOLIBRA qui a décroché la plus haute distinction dans la catégorie des entreprises. La société a été honorée pour son engagement constant dans la réduction de son empreinte carbone, la gestion durable de ses ressources et la mise en place de programmes environnementaux novateurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un engagement réaffirmé

La distinction a été remise par le ministre Jacques Assahoré Konan, premier responsable du MINEDDTE. SOLIBRA était représentée à cette cérémonie par Mme Emmanuella Moulod, Directrice du Juridique et des Relations Extérieures, qui a exprimé la fierté de l'entreprise face à cette reconnaissance nationale. « Ce prix est le fruit de notre engagement collectif en faveur d'une économie durable. Il nous encourage à aller encore plus loin dans la promotion des initiatives écoresponsables et à continuer à investir dans la transition écologique », a-t-elle déclaré.

Cette nouvelle distinction s'ajoute au Prix National d'Excellence de la Meilleure Entreprise Écocitoyenne 2025, déjà remporté par SOLIBRA plus tôt cette année. L'entreprise confirme ainsi sa position de leader en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

Au-delà des récompenses, SOLIBRA entend intensifier ses actions en faveur de la transition écologique, notamment à travers des programmes de recyclage, d'efficacité énergétique et de sensibilisation des communautés locales. L'objectif : contribuer activement à un développement économique respectueux de l'environnement et à une société plus durable.

Avec cette double reconnaissance, SOLIBRA s'impose comme un acteur clé de la protection de l'environnement et réaffirme son ambition de bâtir, aux côtés de l'État et des autres parties prenantes, un avenir plus vert pour la Côte d'Ivoire.