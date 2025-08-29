Sénégal: Billets noirs - Une contre-valeur de 340 millions Fcfa saisie par la Douane entre Mékhé et Ziguinchor

Les Douanes sénégalaises ont frappé un grand coup dans la lutte contre le faux monnayage.

En l'espace de quelques jours, leurs agents ont réussi à mettre la main sur des billets noirs d'une contrevaleur de près de 340 millions de francs CFA, lors de deux opérations distinctes menées à Mpack (Ziguinchor) et à Ngaye Mékhé (Thiès).

À Ziguinchor, la saisie est intervenue le 19 août 2025 au rond-point Aline Sitoé Diatta. Grâce à un renseignement, les agents du Poste de Mpack ont intercepté un véhicule Ford Escape transportant une mallette remplie de 514 billets noirs de 500 euros, évalués à 168,5 millions de francs CFA. Le suspect a été déféré au Parquet.

Quelques jours plus tôt, la Brigade maritime des Douanes de Lompoul avait mis fin à une tentative de lavage de billets à Ngaye Mékhé. Trois individus ont été arrêtés avec 2 604 coupures de 100 euros, soit une valeur de 171 millions de francs CFA.