Ile Maurice: «Il nous fallait dire merci», affirme le Père Mongelard

Dimanche, une délégation chagossienne a été reçue au Vatican pour une rencontre historique avec le pape Léon XIV. Samedi soir déjà, deux figures engagées dans cette cause, l'avocat Richard Gifford et le juriste Philip Sands, auteur de The Last Colony, avaient rejoint le groupe. Parmi eux se trouvait aussi Liseby Elysé, qui avait bouleversé le monde en 2018 devant la Haute cour de Londres par son récit poignant du déracinement des Chagos. Les représentants des trois îles principales, Diego Garcia, Peros Banhos et Salomon, étaient également présents.

Cette visite, explique le père Gérard Mongelard, avait un objectif clair : exprimer la gratitude des Chagossiens. «En 2019 et en 2023, nous étions venus demander le soutien du Vatican. Aujourd'hui, la souveraineté sur les Chagos est une réalité. Il nous fallait dire merci», rappelle t-il. Le témoignage du prêtre souligne la profondeur de cette rencontre : «Le pape a pris le temps d'écouter chacun, leurs souffrances, leurs combats, leurs doutes et leur espérance. Ayant moi-même visité les îles en 2006, je comprends ce que signifie vivre en exil, même si le ressentir au quotidien est tout autre.»

Pour les Chagossiens, ce moment fut une reconnaissance de leur longue lutte. Le pape Léon a particulièrement mis en lumière la force des femmes dans ce combat, rappelant que «sans elles, la lutte n'aurait pas connu un tel aboutissement».

Citant le psaume 126, il a évoqué «un peuple qui sème dans les larmes mais récolte dans la joie», avant de réaffirmer un principe fondamental : le droit de toute personne à vivre sur la terre où elle est née. La rencontre, empreinte de simplicité, a été marquée par un geste fort : le pape tenant dans ses bras Elaya, le dernier-né d'Olivier Bancoult, âgé de deux mois. Un symbole d'espérance pour un peuple qui se reconstruit.

