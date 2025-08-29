Afrique: Conférence de presse du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, ce samedi à Nairobi

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, tiendra une conférence de presse à Nairobi, au Kenya, ce samedi 30 août 2025, à la veille de la finale du CHAN CAF TotalEnergies 2024.

Cette conférence de presse fera suite à une réunion du Comité Exécutif de la CAF (EXCO), au cours de laquelle plusieurs décisions importantes seront prises concernant la croissance et le développement du football africain.

L'événement sera diffusé EN DIRECT sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAF TV, à partir de 13h00 EAT (10h00 GMT).

DÉTAILS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE :