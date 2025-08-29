Afrique: Où regarder la finale du CHAN Totalenergies PAMOJA 2024

· Le Maroc affronte Madagascar à Nairobi
· Une diffusion mondiale en direct pour un rendez-vous historique
La Confédération Africaine de Football a confirmé une large couverture télévisée internationale pour la très attendue finale du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024. Cette finale opposera le Maroc, double vainqueur de l'épreuve, à Madagascar, qui atteint ce stade pour la première fois.
Le match se déroulera le samedi 30 août 2025 à 18h00 (heure locale), soit 15h00 GMT, au Moi International Sports Centre de Kasarani, à Nairobi, au Kenya.
Pour la première fois dans l'histoire du CHAN, trois pays d'Afrique de l'Est -- le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie -- ont coorganisé la compétition. Cette finale marquera l'apogée d'un mois de célébration du talent local africain.
Diffusion à travers l'Afrique
Les supporters du continent pourront suivre la rencontre en direct grâce aux partenaires de diffusion officiels de la CAF.
En Afrique de l'Est :
- Kenya : SuperSport, KBC et Azam TV
- Tanzanie : TBC et Azam TV
- Ouganda : FUFA TV et UBC
Dans le reste du continent :
- Afrique du Sud : SABC Sport
- RDC : RTNC
- Madagascar : TVM
- Mali : ORTM
- Burkina Faso : RTB
- Cameroun : CRTV
- Angola : TPA
- Nigeria : NTA...et bien d'autres encore.
Diffusion internationale
En dehors de l'Afrique, la CAF a également assuré une couverture internationale étendue :
- Canal+, beIN Sports et New World TV diffuseront le match en direct.
- En Europe, les chaînes Sport TV (Portugal) et Ziggo (Pays-Bas) assureront la retransmission.
- En Amérique du Sud, la chaîne Band (Brésil) diffusera également la finale.
- D'autres partenaires en Asie et au Moyen-Orient diffuseront l'événement, témoignant du rayonnement croissant du CHAN à l'échelle mondiale.
Une vitrine mondiale pour les talents africains
La diffusion internationale de la finale illustre le rôle unique du CHAN : offrir une scène continentale et mondiale aux joueurs évoluant dans les championnats locaux africains.
Cette édition a déjà révélé de nombreux talents et offert des moments mémorables, annonciateurs d'un avenir prometteur pour le football africain.
La finale s'annonce historique : le Maroc visera un troisième titre, tandis que Madagascar rêve de décrocher sa toute première couronne continentale.