Afrique: Où regarder la finale du CHAN Totalenergies PAMOJA 2024

29 Août 2025
Confederation of African Football (Giza)

· Le Maroc affronte Madagascar à Nairobi

· Une diffusion mondiale en direct pour un rendez-vous historique

La Confédération Africaine de Football a confirmé une large couverture télévisée internationale pour la très attendue finale du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024. Cette finale opposera le Maroc, double vainqueur de l'épreuve, à Madagascar, qui atteint ce stade pour la première fois.

Le match se déroulera le samedi 30 août 2025 à 18h00 (heure locale), soit 15h00 GMT, au Moi International Sports Centre de Kasarani, à Nairobi, au Kenya.

Pour la première fois dans l'histoire du CHAN, trois pays d'Afrique de l'Est -- le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie -- ont coorganisé la compétition. Cette finale marquera l'apogée d'un mois de célébration du talent local africain.

Diffusion à travers l'Afrique

Les supporters du continent pourront suivre la rencontre en direct grâce aux partenaires de diffusion officiels de la CAF.

En Afrique de l'Est :

  • Kenya : SuperSport, KBC et Azam TV
  • Tanzanie : TBC et Azam TV
  • Ouganda : FUFA TV et UBC

Dans le reste du continent :

  • Afrique du Sud : SABC Sport
  • RDC : RTNC
  • Madagascar : TVM
  • Mali : ORTM
  • Burkina Faso : RTB
  • Cameroun : CRTV
  • Angola : TPA
  • Nigeria : NTA...et bien d'autres encore.

Diffusion internationale

En dehors de l'Afrique, la CAF a également assuré une couverture internationale étendue :

  • Canal+, beIN Sports et New World TV diffuseront le match en direct.
  • En Europe, les chaînes Sport TV (Portugal) et Ziggo (Pays-Bas) assureront la retransmission.
  • En Amérique du Sud, la chaîne Band (Brésil) diffusera également la finale.
  • D'autres partenaires en Asie et au Moyen-Orient diffuseront l'événement, témoignant du rayonnement croissant du CHAN à l'échelle mondiale.

Pour consulter la liste complète des diffuseurs, cliquez ici.

Une vitrine mondiale pour les talents africains

La diffusion internationale de la finale illustre le rôle unique du CHAN : offrir une scène continentale et mondiale aux joueurs évoluant dans les championnats locaux africains.

Cette édition a déjà révélé de nombreux talents et offert des moments mémorables, annonciateurs d'un avenir prometteur pour le football africain.

La finale s'annonce historique : le Maroc visera un troisième titre, tandis que Madagascar rêve de décrocher sa toute première couronne continentale.

