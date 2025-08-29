Une programmation exceptionnelle est prévue pour la cérémonie de clôture du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024, ce samedi 30 août au stade de Kasarani. Parmi les artistes attendus : la sensation ougandaise Eddy Kenzo, la chanteuse tanzanienne Zuchu et Savara, membre du célèbre groupe kényan Sauti Sol.

La cérémonie de clôture débutera à 14h00, heure locale (12h00 au Maroc / 11h00 GMT), et sera diffusée en direct par les partenaires médias officiels de la CAF, notamment KBC au Kenya, SuperSport, Canal+, beIN Sport, New World TV et sur la chaîne YouTube de la CAF, CAF TV.

Elle précédera la grande finale entre le Maroc et Madagascar, prévue à 18h00 (16h00 au Maroc / 15h00 GMT). Une confrontation pleine de promesses : le Maroc tentera de décrocher un troisième titre historique, tandis que Madagascar vise un exploit inédit en remportant son tout premier trophée continental.

La cérémonie de clôture mettra à l'honneur les cultures des trois pays hôtes : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Les prestations artistiques promettent de refléter toute la richesse culturelle et l'énergie vibrante de cette région d'Afrique de l'Est, qui a coorganisé avec succès cette édition mémorable du CHAN.

Artistes attendus à la cérémonie de clôture du CHAN TotalEnergies, PAMOJA 2024

Eddy Kenzo - Véritable superstar ougandaise, connu dans le monde entier pour son tube Sitya Loss, il a été le premier artiste d'Afrique de l'Est nommé aux Grammy Awards. Son show mêlant Afrobeat et dancehall s'annonce électrique.

Zuchu - Originaire de Zanzibar et fille de la légende du taarab Khadija Kopa, Zuchu s'est imposée comme l'une des artistes les plus prometteuses de Tanzanie grâce à son succès dans le bongo flava et l'afro-pop.

Savara - Représentant le Kenya, Savara Mudigi est l'un des membres fondateurs du groupe Sauti Sol. Également artiste solo à succès, il portera haut les couleurs musicales de son pays avec une performance très attendue.

En réunissant des talents issus des trois nations co-organisatrices, cette cérémonie symbolisera parfaitement l'esprit de coopération et d'unité du tournoi PAMOJA 2024 - un final en beauté pour une compétition historique.