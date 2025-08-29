Tunisie: Le CAB piégé à domicile et match arrêté - Un geste malheureux et inexcusable !

Le match s'est joué sur un geste incorrect d'un supporter fautif. Le CAB perd plus que les trois points.

Le sommet de la 4e journée entre Cabistes et Clubistes a été émaillé d'un incident grave au début de la seconde mi-temps. L'arbitre a dû arrêter le match en s'appuyant sur les règlements en vigueur. En effet, une minute après l'ouverture du score par Chaouat en faveur des visiteurs, un spectateur dans la partie Pelouse n'a pas trouvé mieux que de lancer une pierre (probablement) en direction de l'arbitre assistant Marwan Saad qui l'a atteint à la tête.

Un geste tellement « moche » qu'on n'ose même pas décrire la séquence qui s'en est suivie! Inexcusable quel qu'en soit le motif! D'ailleurs, le comité directeur du CAB s'est empressé, d'abord par la voix de son président puis dans un communiqué, de condamner avec la plus grande fermeté un pareil comportement et de souhaiter un prompt rétablissement au principal concerné et au corps arbitral d'une manière générale.

Samir Yaâcoub n'a pas ménagé non plus les responsables de la programmation des matches qui ont fauté par l'horaire du coup d'envoi en pleine canicule.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout le monde était, en effet, à la peine. Pourtant, le Stade 15-Octobre est doté d'un éclairage adéquat qui permet de disputer des rencontres en nocturne! C'est bien dommage pour notre sport et pour le CAB qui risque gros même s'il n'y est pour rien... Toutefois, la FTF n'est pas exempte de tout reproche.

Ne pas installer de VAR à cette occasion était hasardeux. L'arbitre Samir Loucif aurait bien pu s'appuyer, dans ce cas précis, sur la VAR si elle était là, pour valider ou refuser le but clubiste pour hors-jeu selon les contestataires. Un tel système est créé pour trancher les litiges et donc pour éviter les soupçons!

Prudence excessive !

Quant au jeu sur le terrain, nous n'avons pas vu grand-chose sur le plan technique pendant les 49 minutes jouées si ce n'est deux équipes qui se sont neutralisées au milieu du terrain.

Seules deux actions en première mi-temps sont à relever : l'une en faveur de Chaouat, côté clubiste et l'autre cabiste lorsque Guessmi d'un tir puissant a failli ouvrir la marque.

Dans le camp local, force est de constater que le coach Chokri Bejaoui a opté pour la prudence excessive en alignant une formation tournée plutôt vers la défensive. Evoluer avec deux joueurs à vocation offensive à domicile, Ahmed Amri et Momar Diop, et reléguer Ayendi au banc des remplaçants en étoffant l'entrejeu et l'axe de la défense pour procéder par des contres, s'est avéré en fin de compte infructueux.

Certes, la deuxième mi-temps n'a pas eu lieu pour donner la possibilité au staff technique d'effectuer les changements nécessaires (un coaching qui aurait permis de corriger les imperfections). Quand on sait qu'il y a les attaquants Fellahi, Berrima et Ayendi pour ne citer que ceux- là comme suppléants, les solutions n'auraient pas manqué. Seulement, cet acte isolé est venu tout gâcher et le CAB en a payé les frais!

Espérons que ce geste très regrettable, mais qui ne constitue pas un précédent (pour la gouverne de tous), ne se répétera plus jamais dans nos stades...