Tunisie: Équipe nationale - Demain la liste dévoilée - Entre espoir et crainte

La liste des joueurs convoqués sera annoncée demain, et il est certain que de nouveaux visages feront leur apparition. Certains se sont révélés au sein de différentes compétitions étrangères, notamment européennes.

Et ils sont nombreux. Il y a de quoi former une deuxième sélection. Quant à ce que valent ces éléments, ces jeunes Tunisiens de souche, qui ont choisi de représenter leur pays d'origine ou plus exactement celui de leur famille, c'est une question d'appréciation. Le terrain sera le seul à pouvoir nous donner une idée réellement juste, sans maquillage ni forfanterie.

Il faudrait avouer que le directeur sportif Zyed Jaziri a fait un effort pour ramener ceux en qui il avait confiance. Son coup d'oeil est celui d'un ex-international qui sait apprécier et faire la différence entre le don et la réussite, qui se limite à une ou deux rencontres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et c'est tant mieux. Le football tunisien, faute d'aller au-devant de ces jeunes de qualité, a raté beaucoup d'occasions. Il n'en demeure pas moins que la médiatisation à outrance inquiète. Elle risque, en effet, ce retour de manivelle qui a déjà fait du mal. Le fait de présenter ces nouveaux éléments comme des messies attendus est négatif. L'équipe de Tunisie existe et possède un palmarès respectable. Certes, elle n'a pas connu la réussite de ses consoeurs algériennes ou marocaines, mais elle se défendait âprement et a même donné des gages.

Un temps de jeu respectable

Nous pensons que Sami Trabelsi est sensible à cet aspect de la question. Les éléments, nouvellement contactés, et qui ont accepté de revêtir la casaque tunisienne, doivent avoir un temps de jeu respectable avant toute décision. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent lésés ou floués. Ce sont leurs camarades, les anciens, qui devraient les aider à s'acclimater.

Il ne faudrait pas que l'ambiance soit celle qu'a trouvée Hannibal Majbri : hostile, absence de communication et mise à l'écart. Les rencontres amicales sont faites pour cela. Les tournois organisés par la CAF également. Nous en avons raté alors qu'ils auraient pu nous fournir des éléments de réponse à bien des questions.

Pour faire court, il nous semble que notre football doit monter au créneau et ne plus laisser passer ces occasions pour rester en contact avec le football continental. L'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, etc. sont toujours les premiers pour s'engager ou organiser. Il ne nous manque rien pour faire autant.