Tunisie: Le nouveau message du pays - Les hommes libres ont le devoir d'agir

Pour le Président Kaïs Saïed, il est désormais du devoir absolu des Tunisiens libres d'agir, de se prendre en charge et de concrétiser les aspirations légitimes du peuple.Et ces attentes ont besoin de l'élaboration de politiques claires avec la participation directe des citoyens qui adhèrent volontairement et en toute conscience aux idéaux proclamés par le processus du 25 juillet.

Encore une fois, le Président de la République met les points sur les i, rappelle à ceux qui veulent l'oublier qu'il a décidé de traiter avec les hommes qui se sentent libres et évoluent en ayant la conscience d'agir en symbiose avec les attentes des Tunisiens et renouvelle son engagement indéfectible à faire tout pour que les égarés soient sanctionnés à la hauteur de leurs erreurs et pour que les oubliés du train de la croissance accèdent pleinement et durablement à leur droit absolu à la dignité à travers un emploi à la mesure de leurs qualifications et dans les meilleures conditions de sécurité et de sérénité.

Le Chef de l'Etat, qui multiplie, ces derniers jours, les rencontres avec la Cheffe du gouvernement Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, les ministrres des Affaires sociales, de l'Education, des Affaires étrangères et aussi les visites sur le terrain pour voir ce que le Centre national pédagogique a préparé en vue de la prochaine rentrée scolaire 2025-2026, montre que dans l'approche de gouvernance adoptée depuis l'avènement du processus du 25 juillet 2021, la saison estivale n'est plus considérée comme un moment de répit ou de farniente, comme ce fut le cas lors des époques révolues.

Mais plutôt comme une saison de labeur, d'investissement politique, économique, culturel et environnemental. Une période de prise des décisions que tout le monde attend depuis la révolution. Sauf que les gouvernements précédents dominés par les agendas des partis de la 25e heure trouvaient mille excuses pour bloquer ou annuler même les mesures dont ils faisaient la propagande pour contenir la colère des citoyens.

Aujourd'hui, avec l'hibernation volontaire de ces partis, la sieste prolongée à outrance des associations et ONG à la solde de l'étranger du fait que leurs financeurs, on observe que contrairement à ce que continuent à répandre certaines voix que personne n'écoute plus, la vie politique nationale vit une dynamique et une effervescence dignes d'un pays qui travaille, qui avance, qui produit et qui est conscient de son apport à l'évolution continue de l'histoire de l'humanité. Sur la voie de plus de solidarité, de tolérance et de prospérité équitablement partagée.

Et quand on évalue, à sa juste valeur, la rencontre sur le terrain que le Chef de l'Etat a eue avec les docteurs au chômage massés devant le siège du ministère de l'Enseignement supérieur pour exiger que leur droit à l'emploi soit concrétisé en application justement des directives présidentielles, on est en droit de se féliciter de la symbiose et de la confiance qui existent désormais entre le Président et la fine fleur de la Tunisie du 25 Juillet.

Le coordinateur général des docteurs au chômage ne s'est pas trompé de discours en soulignant clairement, nettement et à haute voix: «Nous avons toujours cru en le Président-Professeur et aujourd'hui notre confiance est encore renforcée. Parce que nous savons que les promesses du Chef de l'Etat seront concrétisées. Comme ce fut le cas pour les enseignants intérimaires du primaire et du secondaire, pour les milliers de travailleurs obligés durant des décennies d'accepter la servitude qu'imposent les barons de la sous-traitance».

Aussi faut-il saisir les enseignements de la visite effectuée par le Chef de l'Etat au siège qui s'apprête à accueillir à l'avenue de la Liberté les membres du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement ainsi que ses instructions pour que les membres du conseil puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles, à la veille de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026.

Lundi 25 août, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, la Cheffe du gouvernement, a remis au Président un rapport sur sa mission à Tokyo où elle a représenté la Tunisie à la Ticad 9 en portant le discours tunisien de la transparence et surtout de la volonté d'instaurer une coopération de solidarité effective et tournée vers un avenir commun entre l'Afrique et le Japon qui partagent les valeurs cardinales de l'amitié et du partenariat égalitaire.

Le message de la Tunisie a, en effet, eu un écho favorable mérité de par l'originalité des propositions de notre pays et le courage qu'il a manifesté en mettant le doigt sur les plaies dont souffre l'ordre mondial actuel, aux dépens des peuples qui ne veulent plus accepter les injustices et les disparités.