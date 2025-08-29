Tunisie: Etats-Unis - Nafti reçoit une délégation de congressistes américains

Les deux parties ont passé en revue les secteurs prioritaires, tels que la sécurité, le développement durable, les énergies renouvelables et l'agriculture, qui demeure un axe d'intérêt commun. La rencontre a en outre permis d'aborder les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun, au premier rang desquelles la situation tragique dans la Bande de Gaza.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, hier, une délégation du Congrès américain conduite par Mike Lawler, président de la sous-commission du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord relevant de la Commission des Affaires étrangères et membre du groupe d'amitié avec la Tunisie.

D'après un communiqué du département des affaires étrangères, la délégation comprenait également Ritchie Torres, membre de la Commission des services financiers, ainsi que leurs assistants, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail en Tunisie.

La rencontre a constitué, selon le ministère, une occasion pour réaffirmer la profondeur et la solidité des relations d'amitié historiques unissant la Tunisie et les États-Unis d'Amérique depuis la signature du traité de paix et d'amitié en 1797, dont les deux pays célèbrent aujourd'hui le 228e anniversaire.

À cette occasion, le chef de la diplomatie a rappelé la détermination de la partie tunisienne à hisser davantage ces relations en intensifiant et en élargissant les domaines de coopération sur la base du respect mutuel et des valeurs communes qui les fondent, conformément aux intérêts partagés des deux peuples amis.

Les deux parties ont passé en revue les secteurs prioritaires, tels que la sécurité, le développement durable, les énergies renouvelables et l'agriculture, qui demeure un axe d'intérêt commun, ainsi que la coopération académique, technologique et scientifique, domaines considérés comme des piliers essentiels de la passerelle humaine entre les deux pays, au service des intérêts mutuels et du renforcement des liens d'amitié entre les peuples.

Le ministre a également appelé à un développement accru des échanges commerciaux et à la levée des obstacles qui pourraient les entraver, afin de tirer parti des opportunités offertes dans les deux pays et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'investissement conjoint.

De son côté, la délégation américaine a salué la solidité des liens d'amitié entre les deux peuples, soulignant l'importance particulière accordée par le Congrès américain à la stabilité sécuritaire et économique de la Tunisie, ainsi qu'au renforcement des relations tuniso-américaines, en exprimant sa volonté de les soutenir sur le plan parlementaire dans les divers domaines.

Elle a également insisté sur l'importance de multiplier les contacts entre les acteurs économiques du secteur privé afin de soutenir les opportunités d'investissements américains en Tunisie et d'encourager la coopération dans tous les secteurs porteurs.

La rencontre a en outre permis d'aborder les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun, au premier rang desquelles la situation tragique dans la Bande de Gaza.

Le chef de la diplomatie a réaffirmé, à cet égard, la position de principe de la Tunisie vis-à-vis de la cause palestinienne et la nécessité de faciliter de toute urgence l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale, mettant en garde contre les graves répercussions humanitaires d'un retard dans la satisfaction des besoins de la population.