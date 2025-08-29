Tunisie: Accident au port de Sousse - Deux ouvriers blessés, un dans un état critique

29 Août 2025
La Presse (Tunis)

La radio Mosaïque FM a appris que le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse 1 a ouvert une enquête judiciaire suite à l'accident survenu au port de commerce de Sousse. Deux ouvriers ont été blessés après avoir été écrasés par la chute de sacs de sucre alors qu'ils déchargeaient une cargaison, mercredi dernier.

Un représentant du ministère public s'est rendu sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires. Les deux travailleurs blessés ont été transportés à l'hôpital universitaire Sahloul. L'état de l'un d'eux est jugé grave et il a subi une opération dans le service de chirurgie cardiaque et thoracique. Le deuxième ouvrier souffre d'une fracture de la jambe et de la mâchoire, mais son état est stable.

Mosaïque FM a également appris que la direction générale de l'hôpital Sahloul a pris en charge l'achat d'un appareil qui se fixe au coeur sans nécessiter de chirurgie, en raison de l'état critique du blessé, qui ne permettait pas une opération à coeur ouvert en raison du danger que cela représentait pour sa vie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.