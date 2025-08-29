Tunisie: Accident au port de Sousse - Deux ouvriers blessés, un dans un état critique

La radio Mosaïque FM a appris que le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse 1 a ouvert une enquête judiciaire suite à l'accident survenu au port de commerce de Sousse. Deux ouvriers ont été blessés après avoir été écrasés par la chute de sacs de sucre alors qu'ils déchargeaient une cargaison, mercredi dernier.

Un représentant du ministère public s'est rendu sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires. Les deux travailleurs blessés ont été transportés à l'hôpital universitaire Sahloul. L'état de l'un d'eux est jugé grave et il a subi une opération dans le service de chirurgie cardiaque et thoracique. Le deuxième ouvrier souffre d'une fracture de la jambe et de la mâchoire, mais son état est stable.

Mosaïque FM a également appris que la direction générale de l'hôpital Sahloul a pris en charge l'achat d'un appareil qui se fixe au coeur sans nécessiter de chirurgie, en raison de l'état critique du blessé, qui ne permettait pas une opération à coeur ouvert en raison du danger que cela représentait pour sa vie.