Cote d'Ivoire: Daloa - La bibliothèque de l'Epp Séria officiellement ouverte

La bibliothèque de l'École primaire publique de Séria - localité située dans la sous-préfecture de Daloa - a été officiellement inauguré le 23 août 2025. Le Centre de documentation et d'information a été réceptionnée par le chef du canton Gabloan Sud, Guillaume Gnoléba, également chef du village de Séria. La cérémonie d'inauguration a servi d'occasion pour le donateur, Nahounou Zobo Paulin, de doter la bibliothèque des premiers ouvrages en plus d'une seconde armoire de rangements.

Le chef du village, Guillaume Gnoléba, a salué l'initiative et rendu un hommage appuyé au donateur. « Ce geste marque un pas décisif dans le développement de notre village. Si tous les cadres, fils et filles de Séria songeaient à agir ainsi, notre développement s'en trouverait accéléré. Nous ne devons pas tout attendre du gouvernement », a-t-il indiqué. Il a profité de l'aubaine pour lancer un appel à la diaspora et aux cadres du village, les invitant à emboiter le pas au donateur. « J'invite nos enfants, frères et soeurs de Séria établis ailleurs à venir investir ici. Personne ne viendra bâtir notre bonheur à notre place », a-t-il souligné.

Il a également indiqué que ces nouveaux ouvrages permettront aux enfants de renforcer leurs compétences en lecture, en français et dans d'autres disciplines scolaires. Et le responsable communautaire d'exhorter les bénéficiaires à prendre soin du matériel mis à leur disposition. « Je vous demande de préserver ces livres afin que vos petits frères et petites soeurs qui fréquenteront plus tard cette école puissent également en profiter », a-t-il exhorté.

Exprimant sa gratitude, le directeur de l'Epp Séria, Angbon Jean Didier, s'est réjoui du geste et a salué le donateur. Parce que cette infrastructure va améliorer les conditions de travail des enseignants de l'école, a-t-il reconnu. Il a aussi indiqué que ces ouvrages vont non seulement occuper les enfants, mais aussi améliorer leurs connaissances. « C'est vrai que nous avons réalisé 100% cette année en entrée en sixième et CEPE, mais il nous faut ce genre d'ouvrages pour mieux nous perfectionner » a-t-il ajouté.

Accompagné de son épouse, Nahounou Zobo Paulin a estimé que ce type d'action est le minimum qu'il puisse apporter à cette terre qui l'a vu naître, à cette communauté qui l'a encadré. « Nous pensons qu'il faut partager le peu que l'on a avec nos proches », a-t-il conseillé. L'ancien journaliste du Groupe Fraternité Matin de réitérer son engagement en faveur du développement des infrastructures éducatives. Parce que « l'éducation constitue un investissement sûr pour l'avenir d'un peuple », a-t-il souligné.

Pour rappel, la constitution de la bibliothèque s'est faite concomitamment avec le don, le 16 juin 2025, de divers matériels de travail dont un réfrigérateur pour le bureau du directeur et une armoire de rangements.