Cote d'Ivoire: 10 ans du Cojep - Blé Goudé appelle à une Afrique solidaire

29 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le Congrès Panafricain pour la Justice et l'Égalité des Peuples (Cojep), présidé par Charles Blé Goudé, a célébré ce vendredi 29 août 2025, à l'hôtel Zagou de Cocody-Palmeraie, ses dix années d'existence. À cette occasion, le parti a organisé un mini-sommet placé sous le thème du panafricanisme et du processus de démocratisation en Afrique.

Autour du sous-thème : « Processus de démocratisation en Afrique, du discours de La Baule à aujourd'hui : Bilan et perspectives », plusieurs personnalités se sont relayées pour livrer leurs réflexions. Parmi elles, Dr Paul Hervé Agoubli (secrétaire général d'Objectif République, Côte d'Ivoire), Landry Kuyo (juriste, analyste politique), Serge Espoir Matomba (candidat à la présidentielle au Cameroun) et Innocent Kagbara (sénateur et président du Parti panafricain au Togo).

Tous ont invité les Africains à renforcer la solidarité entre peuples et à donner un contenu concret au panafricanisme, au-delà du simple slogan.

Dans son allocution d'ouverture, Charles Blé Goudé a exhorté à une nouvelle mentalité fondée sur la fraternité africaine. « Un Burkinabè en Côte d'Ivoire doit se sentir chez lui, et vice-versa. Un Togolais en Côte d'Ivoire doit se sentir chez lui, et un Ivoirien au Togo ou au Bénin également », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la nécessité de bâtir un marché commun africain : « L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants et 30 millions de km². Donnons du pouvoir d'achat à ce peuple, établissons des règles communes afin que les États ne soient pas exploités pour des intérêts particuliers. »

L'ancien leader de la FESCI a également plaidé pour une valorisation des cultures africaines, citant en exemple la Chine qui a réussi à imposer son identité culturelle dans le monde.

Les débats ont également porté sur le thème : « Panafricanisme et renaissance africaine, leçons apprises et pistes de renforcement des dynamiques unitaires ». Dr Bangali N'Goran (analyste politique), Diabaté Doré (consultant en diplomatie et gouvernance démocratique) et Aboulaye Kourouma (président du Rassemblement pour la renaissance et le développement) ont invité à une nouvelle vision démocratique, adaptée aux réalités africaines.

Les festivités du Cojep se poursuivront ce samedi 30 août à Yamoussoukro. Un rassemblement qui, selon les organisateurs, se veut plus qu'une commémoration : un signal fort et une boussole pour l'avenir politique du parti, avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales, dans un esprit de paix et d'unité.

