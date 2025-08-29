Afrique Centrale: Kinshasa et Kigali discutent d'accords économiques

Alors que la RDC et le Rwanda ont abordé, sous le parrainage des Etats-Unis, la question des investissements dans les ressources minières, le processus de paix piétine.

Une rencontre s'est tenue ce jeudi (28.09) aux Etats-Unis sur la coopération économique entre la RDC et le Rwanda dans l'esprit de l'accord de Washington. Au centre des échanges, la collaboration notamment en matière d'investissement dans les minerais stratégiques. Ceci alors que dans l'est du pays, les affrontements se poursuivent entre les rebelles de l'AFC-M23, soutenus par le Rwanda, et les forces armées congolaises.

C'est dans le cadre des efforts visant à favoriser les investissements américains dans le secteur minier que s'inscrit cette réunion.

Donner la priorité à la stabilisation de l'est de la RDC

Le professeur Nicot Omeonga, enseignant à l'université pédagogique nationale de Kinshasa, estime toutefois cette réunion prématurée, car il faudrait, selon lui, d'abord stabiliser le conflit en cours.

Il note que "le partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On doit se mettre vraiment dans des positions où on peut réellement négocier. Mais, à l'heure actuelle, nous sommes à genoux. Nous sommes occupés. Une bonne partie du territoire est entre les mains des agresseurs, parmi lesquels se trouve le Rwanda. On ne peut pas, pendant que nous nous battons pour la survie de la patrie, négocier avec la personne qui est à la base de millions de morts".

Ce n'est pas la première fois que la RDC et le Rwanda cherchent à développer des partenariats communs. C'est le cas avec l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu, l'intégration du corridor de Lobito pour la facilitation du commerce régional et le projet hydroélectrique Ruzizi III.

Mais jusque-là, ces projets n'ont pas connu de grands résultats. Tite Rutikanga Gatabazi, expert de la région des Grands lacs, rappelle toutefois que ces projets sont aussi soutenus par les Etats-Unis et que ce parrainage pourrait changer les choses. Selon lui, "il ne faut pas oublier qu'il y a un parrain de ces accords et qui est, quand-même, un pays qui mérite d'être respecté. Si jamais il y a cette volonté politique, on pourrait aller vers la paix dans l'est du Congo et entamer la réalisation des projets d'intérêts communs".

Des pourparlers de paix qui traînent

La réunion entre la RDC et le Rwanda a eu lieu, alors que les délégations du gouvernement congolais et de l'AFC-M23 sont toujours en train de négocier à Doha, au Qatar. Des pourparlers qui semblent piétiner, faute de confiance entre les deux belligérants.

Le succès d'un partenariat entre le Rwanda et la RDC dépend toutefois de ces négociations de paix. C'est ce que rappelle le chercheur Bram Verelst, de l'Institut des études de sécurité en Afrique, l'ISS Africa. Pour lui, "il existe un décalage entre ces rencontres diplomatiques en cours et la situation sur le terrain qui s'est aggravée ces dernières semaines. Nous ne pouvons donc pas attendre grand-chose de cette table-ronde, tant qu'un cessez-le-feu ne peut être instauré et qu'un calme relatif ne revient pas".

La situation reste en effet tendue dans les territoires d'Uvira et de Walikale, respectivement dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu. Les habitants témoignent du renforcement actuel des positions de l'armée congolaise et des combattants rebelles.