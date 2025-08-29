Mali: Au pays, Farabougou serait aux mains des djihadistes du Jnim

Au Mali, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affirme contrôler la ville stratégique de Farabougou, dans le centre du pays.

Au Mali, le Jnim, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), affirme contrôler la ville stratégique de Farabougou, dans le centre du pays. Les combattants de ce groupe terroriste, dirigé par le prédicateur malien Iyad Ag Ghaly, ont attaqué, le 19 août dernier, de façon simultanée, le camp militaire et un poste de l'armée de cette localité, située dans la région de Ségou. La plupart des habitants de Farabougou ont été contraints de fuir la zone.

En août 2020, le Jnim avait déjà imposé un blocus sur Farabougou. Il avait alors fallu l'intervention des éléments du bataillon des forces spéciales maliennes pour que les FAMa récupèrent cette localité du centre, deux mois plus tard, en octobre.

Si notre correspondant n'a pas pu vérifier la prise de la ville par le Jnim, l'AFP cite plusieurs sources locales qui affirment que ce carrefour stratégique est aux mains du groupe djihadiste.

"Imposer la terreur"

Le vice-président de la transition, Assimi Goita, colonel à l'époque des faits, s'y était personnellement rendu. Mais en décembre 2023, ce sont, cette fois, les djihadistes de la Katiba Macina qui ont attaqué la ville, en ciblant aussi bien les militaires maliens que les chasseurs traditionnels dozos présents dans la zone.

Après l'attaque du 19 août dernier, les combattants du Jnim ont partagé des images sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on les voit dans le camp militaire de la localité, abandonné par les FAMa.

Pour cet habitant de Farabougou, qui a trouvé refuge à Dogofri, une localité voisine, il est difficile de confirmer la prise de la ville par les djihadistes. Mais ce dernier se pose des questions sur les intentions du Jnim.

Pour lui, "imposer la terreur en tuant partout sur leur passage et en vidant les villages de leurs habitants... Nous, populations de Farabougou, ignorons totalement les raisons de ce regain d'intérêt et de violence envers notre localité. Je parie que même ceux qui attaquent Farabougou ignorent pourquoi ils la ciblent. Tout ce qu'on a, nous l'avons obtenu grâce à l'agriculture. Ce ne sont pas les fruits de l'extraction minière ou pétrolière, c'est uniquement à travers l'agriculture".

Farabougou, une localité stratégique et symbolique

Farabougou serait toutefois convoitée en raison de son positionnement stratégique. Youssouf Sissoko, journaliste et directeur de publication du journal l'Alternance, observe que "Farabougou, compte tenu de sa position géographique au centre du Mali, est une zone stratégique pour les groupes armés. La deuxième explication qu'on peut donner, c'est qu'il y a une sorte de revanche, parce qu'on se rappelle que, lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir, l'une de leurs premières actions, dans le cadre de la reconquête des zones du centre, a été Farabougou et cela a été beaucoup médiatisé".

Peu de réactions officielles filtrent à Bamako à propos de la situation à Farabougou. Mais un membre du Conseil national de transition a, pour sa part, de nouveau accusé les pays voisins d'être à l'origine de la situation actuelle, dans cette localité du centre du Mali.