Congo-Kinshasa: Bukavu - Des ménages accusés de déverser leurs matières fécales dans les cours d'eau

Plusieurs installations sanitaires de la ville de Bukavu (Sud-Kivu) sont équipées de tuyaux dirigés vers les cours d'eau ou les collecteurs de drainage des eaux usées. Cette pratique, vivement dénoncée par les forces vives locales, suscite une inquiétude croissante et appelle une intervention urgente des autorités.

La situation est particulièrement alarmante dans la commune de Bagira, où de nombreux ménages, notamment ceux dépourvus de toilettes, évacuent leurs matières fécales directement dans les rivières Chula et Mugaba.

Un scénario similaire est observé dans la commune de Kadutu, autour du collecteur Gahuwa, devenu une véritable fosse septique à ciel ouvert. Selon des témoignages recueillis sur place, il est difficile de rester plus de 30 secondes à proximité du collecteur en raison de l'odeur nauséabonde qu'il dégage.

Dans la commune d'Ibanda, c'est la rivière Ruzizi qui est ciblée par certains habitants. La tuyauterie de plusieurs toilettes y est directement connectée, aggravant la pollution de ce cours d'eau vital.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Consciente des risques sanitaires liés à ces pratiques, la Nouvelle Dynamique de la Société Civile mise sur la sensibilisation et appelle à des mesures coercitives. Son porte-parole provincial, Wilfried Habamungu, exhorte les familles à mettre fin à ces comportements qui polluent les rivières et les cours d'eau de la ville de Bukavu.

Certains ménages, faute d'alternatives, sont contraints de puiser leur eau directement dans ces cours d'eau, mettant leur santé en péril. Cette situation favorise l'apparition de maladies hydriques et expose les populations les plus vulnérables à de graves dangers.