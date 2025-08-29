Congo-Kinshasa: Plus de 50 millions USD débloqués pour les travaux de voirie de Kinshasa

Le ministère des Finances a annoncé avoir débloqué 51 millions USD pour accélérer les travaux de voirie dans la ville de Kinshasa. Ce montant a été révélé le mardi 26 août, lors d'une réunion conjointe entre les ministères des Finances et des Infrastructures, tenue au Centre de Congrès de Kinshasa.

Sur instruction du Chef de l'État, le ministère des Finances a précisé que 20 millions USD restent encore disponibles dans la trésorerie des structures publiques. De nouveaux décaissements sont attendus dans les prochains jours pour dynamiser les chantiers jugés prioritaires.

Les projets en cours sont nombreux : les travaux d'urgence engagés après les pluies d'avril dernier, le curage des collecteurs, la lutte antiérosive (avec 15 millions USD en cours de décaissement) et la modernisation de plusieurs artères stratégiques de la capitale.

Le Bureau central de coordination (BCECO) supervise près de 37 millions USD de projets, incluant : la réhabilitation des routes autour du Grand Marché, les 27 kilomètres de voirie en cours de rénovation, le vaste projet des « trois communes » et la réhabilitation de 115 kilomètres de routes en béton armé déjà financés.

Pour faciliter l'écoulement des eaux vers le fleuve, le gouvernement a également retenu l'acquisition urgente de draglines, des machines destinées au curage des grands émissaires.

Au-delà des financements, les ministres des Finances et des Infrastructures ont insisté sur la nécessité d'une coordination interinstitutionnelle renforcée. Le gouvernement prévoit : le lancement de travaux de nuit, le suivi rigoureux des chantiers et la cartographie des interventions et des voies de déviation.

« Le message est clair : les promesses doivent se transformer en résultats tangibles, pour une circulation plus fluide et une capitale mieux protégée contre les érosions et les inondations », a ordonné le Chef de l'État, Félix Tshisekedi.