Congo-Kinshasa: Maniema - Cinq morts et plus de 2 000 maisons endommagées après une pluie diluvienne

29 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Cinq personnes ont perdu la vie lors d'une pluie diluvienne qui s'est abattue, mardi 26 août, sur l'ensemble de la province du Maniema.

Selon le coordonnateur provincial de la protection civile, au moins 2 609 maisons et une école secondaire ont été englouties par cette averse dévastatrice.

Michel Walanga a précisé que parmi les victimes figuraient trois femmes revenant de la brousse, lorsqu'un tronc d'arbre est tombé sur elles. Elles ont toutes succombé à leurs blessures.

« Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté, au gouvernement provincial et national, ainsi qu'aux partenaires, afin qu'ils apportent une réponse rapide. La rentrée scolaire est imminente, il ne reste que quelques jours », a-t-il souligné.

Ce drame survient alors que les familles se préparent pour la rentrée scolaire de leurs enfants.

Michel Walanga a également indiqué que les sinistrés sont actuellement hébergés dans des familles d'accueil, mais vivent dans des conditions précaires.

