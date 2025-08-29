Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive

Pour la seconde journée consécutive, le titre CFAO Motors Côte d'Ivoire figure à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours au terme de la séance de cotation de ce vendredi 29 août 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est passé de 740 FCFA la veille à 795 FCFA ce 29 août 2025, soit une hausse de 7,43% en valeur relative et 55 FCFA en valeur absolue. Entre mercredi 27 août 2025 et vendredi 29 août 2025, l'action CFAO Motors Côte d'Ivoire a enregistré une augmentation de 105 FCFA. A l'issue du premier trimestre 2025, la société CFAO Motors Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de 3,836 milliards de FCFA contre 1,010 milliard de FCFA au premier trimestre 2024, soit une forte hausse de 2,826 milliards de FCFA. Dans la même mouvance, le chiffre d'affaires a dégagé un solde de 46,161 milliards de FCFA contre 40,320 milliards de FCFA au 31 mars 2024, soit une augmentation de 5,840 milliards.

La société n'a pas encore publié ses résultats au titre du premier semestre 2025.

En dehors de CFAO Motors Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 795 FCFA), le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,36 % à 875 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,33% à 1 705 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,20% à 2 580 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 1,96% à 26 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 3,31% à 1 750 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 1,24% à 4 790 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 1,11 % à 1 780 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 1,06% à 1 400 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 1,05% à 3 760 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est un peu rehaussée, en s'établissant à 788,754 millions de FCFA contre 530,352 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est consolidée de 59,558 milliards, se situant à 12 358,290 milliards FCFA contre 12 298,732 milliards de FCFA le 28 août 2025.

Celle du marché obligataire s'est par contre contractée de 5,241 milliards en passant de 10 872,703 milliards de FCFA la veille à 10 867,462 milliards de FCFA ce vendredi 29 août 2025.

Les trois indices phares sont, pour la seconde journée consécutive, en hausse. L'indice BRVM Composite a gagné 0,48% à 320,53 points contre 318,99 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve aussi avec une hausse de 0,44% à 155,56 points contre 154,88 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,66% à 132,87 points contre 132,00 points la veille.