Afrique Centrale: Réponse coordonnée

En pleine recrudescence dans les pays voisins, en particulier l'Angola et la République démocratique du Congo du fait des mouvements des populations, l'épidémie de choléra appelle à une réponse coordonnée et inclusive dans les zones touchées. Avec un taux de létalité qui se situe à 10,9% pour 24 décès déclarés en République du Congo, l'épidémie constitue une menace dont il est urgent de mesurer les conséquences.

Bien que le choléra ne soit pas endémique dans notre pays, plusieurs facteurs sont susceptibles d'aggraver la situation. Il s'agit, entre autres, de la faible mobilisation des fonds pour soutenir la riposte, de la mauvaise qualité de l'eau et du non-respect des mesures d'hygiène et environnementales par les citoyens; mais aussi et surtout de faibles capacités en matière de gestion des cas déclarés et de prévention du contrôle des infections aux frontières.

Les défis étant grands, le lancement d'un Fonds d'urgence de lutte contre le choléra grâce à un financement de l'Union européenne peut être vu comme un appel à la participation générale incluant tout à la fois les autorités nationales, les partenaires humanitaires, le secteur privé et les ONG. En première ligne du Fonds d'urgence, la Croix-Rouge Congolaise soutenue par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est ainsi invitée à s'investir dans la sensibilisation des communautés.

Avec pour mission de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits et des catastrophes, mais aussi de leur porter assistance, permettre à ces humanitaires de se montrer à la hauteur de la tâche exige tout à la fois une importante organisation logistique et une disponibilité tant financière que professionnelle pour faciliter leur déploiement dans les localités au-delà de l'île Mbamou, de Mossaka et de Loukolela où l'épidémie est bien présente.

A ce titre, il incombe à l'État, garant de la politique sanitaire et de la protection de la population, de se mettre en avant pour éviter une propagation de masse du choléra sur l'ensemble du territoire national.