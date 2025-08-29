Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

Ligue Europa, matches retour des barrages

Vainqueur du match aller (0-1), Rijeka est balayé au retour sur la pelouse du PAOK Salonique (0-5). Sans Merveil Ndockyt, blessé de dernier minute.

Le champion de Croatie est donc reversé en Ligue Europa Conférence.

Ligue Europa Conférence, matches retour des barrages

Bel exploit de Lausanne qui va chercher sa qualification à Istanbul. Après avoir été tenus en échec à domicile par le Besiktas, les Suisses l'ont emporté 1-0, bénéficiant d'une supériorité numérique pendant 45 minutes. Kévin Mouanga et Morgan Poaty étaient tous deux titulaires.

Belle performance également de Strasbourg qui va chercher son billet à Brondby (3-2) après un match nul initial à la Meinau (0-0).

Junior Mwanga était titulaire au poste de latéral droit ou Rosenior l'a installé en ce début de saison. Remplaçants, Dilane Bakwa et Rabby Nzingoula sont entrés aux 63e (1-2) et 89e (3-2).

Ça passe aussi pour Drita et Raddy Ovouka, victorieux 1-0 à Differdange.

Déjà vainqueurs 2-1 à l'aller, les Kosovars ont évolué à 11 contre 10 pendant 87 minutes.

L'international congolais a joué toute la rencontre dans son couloir gauche.

Pas de miracle, en revanche, pour Polissya, qui tombe avec les honneurs chez la Fiorentina (2-3) après une défaite 0-3 au match aller

Les Congolais Makouana, Tomandzoto et Yoka étaient absents, comme lors des rencontres précédentes.

Déjà reversé de la Ligue des champions puis de la Ligue Europa, le Servette est sorti de l'aventure européenne par le Shakhtar Donetsk (1-2 après prolongations).

Au match aller, Bradley Mazikou, titulaire hier soir, avait fait match nul 1-1.