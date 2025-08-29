Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

29 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue Europa, matches retour des barrages

Vainqueur du match aller (0-1), Rijeka est balayé au retour sur la pelouse du PAOK Salonique (0-5). Sans Merveil Ndockyt, blessé de dernier minute.

Le champion de Croatie est donc reversé en Ligue Europa Conférence.

Ligue Europa Conférence, matches retour des barrages

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bel exploit de Lausanne qui va chercher sa qualification à Istanbul. Après avoir été tenus en échec à domicile par le Besiktas, les Suisses l'ont emporté 1-0, bénéficiant d'une supériorité numérique pendant 45 minutes. Kévin Mouanga et Morgan Poaty étaient tous deux titulaires.

Belle performance également de Strasbourg qui va chercher son billet à Brondby (3-2) après un match nul initial à la Meinau (0-0).

Junior Mwanga était titulaire au poste de latéral droit ou Rosenior l'a installé en ce début de saison. Remplaçants, Dilane Bakwa et Rabby Nzingoula sont entrés aux 63e (1-2) et 89e (3-2).

Ça passe aussi pour Drita et Raddy Ovouka, victorieux 1-0 à Differdange.

Déjà vainqueurs 2-1 à l'aller, les Kosovars ont évolué à 11 contre 10 pendant 87 minutes.

L'international congolais a joué toute la rencontre dans son couloir gauche.

Pas de miracle, en revanche, pour Polissya, qui tombe avec les honneurs chez la Fiorentina (2-3) après une défaite 0-3 au match aller

Les Congolais Makouana, Tomandzoto et Yoka étaient absents, comme lors des rencontres précédentes.

Déjà reversé de la Ligue des champions puis de la Ligue Europa, le Servette est sorti de l'aventure européenne par le Shakhtar Donetsk (1-2 après prolongations).

Au match aller, Bradley Mazikou, titulaire hier soir, avait fait match nul 1-1.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.