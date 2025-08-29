Afrique: Commerce intra-africain - L'Algérie accueille la 4e édition de l'IATF

La capitale algérienne accueille, du 4 au 10 septembre, la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), le plus grand événement économique du continent africain.

Avec plus de 35 000 visiteurs attendus de 140 pays et 1 600 exposants, cet évènement économique d'envergure vise à renforcer les échanges commerciaux intracontinentaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf). Un pari stratégique pour l'Algérie qui entend réaffirmer son rôle de locomotive économique en Afrique.

« Un travail de projection et d'observation ». C'est en ces termes que la représentation diplomatique Algérienne a salué le travail « significatif » accompli, au terme d'une consultation sur l'état des lieux et des recommandations relatives aux préparatifs de la quatrième Foire commerciale intra-africaine. « Une manifestation qui dépasse largement le cadre d'un simple évènement économique ».

« Dans un contexte en perpétuelle mutation, où les équilibres et les enjeux redessinent les priorités africaines, l'organisation de cette foire à Alger s'annonce comme une entreprise d'envergure et un moment charnière dans la trajectoire du continent. Elle constitue une occasion inédite pour l'Algérie de démontrer sa capacité à conjuguer ambitions économiques, savoir-faire logistique et diplomatie proactive », d'après une communication de la représentation diplomatique algérienne.

L'évènement de l'IATF 2025 représente, selon elle, une opportunité stratégique pour l'Algérie : « il s'agit de consolider sa place dans l'espace économique africain et de projeter une image renouvelée de son potentiel productif. Il vise à hisser la coopération intra-africaine à un niveau structurant et à générer des retombées concrètes pour la promotion des échanges et l'intégration du pays dans la dynamique commerciale continentale ». « Il n'en demeure pas moins que cette foire continentale dépasse le cadre d'un salon commercial : elle marque un moment stratégique dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine, et offre à l'Algérie une vitrine unique pour valoriser son offre exportable », ajoute la même source.

L'engagement politique autour de l'évènement témoigne de la volonté des autorités algériennes de faire de l'IATF « une réussite structurelle, au service de l'intégrité régionale ». Au-delà de la visibilité, l'objectif est de transformer ce mécanisme en « levier de diversification économique durable et de repositionnement stratégique ».

L'évènement que l'Algérie se prépare à accueillir symbolise, selon l'ambassade, « la convergence économique africaine ». « Cette dynamique s'inscrit dans la continuité d'un engagement historique de l'Algérie en faveur de l'unité africaine. Dès son accession à l'indépendance, le pays s'est toujours illustré par un soutien actif aux mouvements de libération, mais aussi par une diplomatie constante et engagée au service des causes continentales. Ce rôle moteur explique grandement son élection à la tête de plusieurs instances de l'Union africaine, et renforce la légitimité d'Alger, en tant que ville hôte de cet évènement continental très attendu au demeurant, par les entrepreneurs et les experts économiques africaines ».

De nombreux accords commerciaux attendus

Les organisateurs tablent sur des accords commerciaux et d'investissement dépassant les 44 milliards de dollars, ce qui constituerait un record pour l'IATF. « Mettre tous les moyens en conformité avec l'ambition africaine du pays, tel est le leitmotiv pour défendre l'image de l'Algérie, son influence et lui donner les capacités nécessaires à son rayonnement, notamment pour ce qui a trait à la gestion des espaces, à la logistique, aux formalités administratives, au protocole, au financement aux questions douanières, au transport, à l'hébergement, au tourisme ainsi qu'à la communication et au marketing », estime la représentation diplomatique algérienne au Congo.

Parlant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, « fidèle à cette tradition panafricaine », et qui a « sans cesse oeuvré à renforcer les convergences politiques entre les pays du continent », l'ambassade a expliqué que la vision du chef de l'Etat algérien « repose sur une solidarité active, un soutien mutuel face aux défis communs et surtout une ambition économique claire, en imitant une nouvelle dynamique de croissance, fondée sur les capacités internes de l'Afrique et portée par le commerce intra-africain ».

Par ailleurs, l'ambassade a rappelé que le slogan « L'Afrique aux Africains », qui a constitué « l'un des fondements du panafricanisme dès la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), a été proclamé depuis Alger. Ce n'est pas un hasard si la quête d'un renouveau économique africain prend aujourd'hui appui sur cette même terre de luttes et de résistances ».

A cette occasion, « l'Algérie a mobilisé tous les moyens nécessaires pour faire de l'IATF-2025 un évènement de référence, voire un tournant stratégique dans la projection économique du pays sur le continent africain, à la hauteur des aspirations des peuples africains », indique le document.

Depuis sa création en 2018, la Foire commerciale intra-africaine (IATF) a déjà généré plus de 100 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements sur ses trois premières éditions. La première s'était tenue au Caire en 2018, suivie de Durban en 2021, puis retour au Caire en 2023. Pour 2025, c'est Alger qui a été choisie pour accueillir cet événement stratégique, sur le thème évocateur « Passerelle vers de nouvelles opportunités ».