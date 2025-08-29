Afrique: Liputa Fashion Week - 12 créateurs de la RDC et d'ailleurs invités

« Héritage de paix : Couture et résilience » est le thème de l'événement mode organisé, ce 30 août à l'Académie des Beaux-arts, autour de sept marques congolaises dont Aigle JK création, Nyota Couture et Plam's Design auxquelles se joignent notamment Yok Creation du Togo, Hamza Fakil du Cameroun, Cindra Accessoires de France et DRC ApeParel des Etats - Unis.

Pour sa onzième édition, Liputa Fashion Week a migré de Goma à Kinshasa et ne perd pas son âme, célébrant toujours la paix, l'histoire et la culture africaine. Le défilé prévu à partir de 16 h00 va mettre sous les projecteurs les collections de quatorze créateurs. Kinshasa à elle seule en aligne six, en l'occurrence Carmen Bambi, Julie Kanyinda, Divine Felekeni, Moses Mudogo, Raïssa Ekala et Plamédie Mbungu, dans les rangs de la capitale s'ajoute Esther Nyota de Goma.

Sont également associés des créateurs étrangers attendus dès ce jeudi 28 août. Liputa fashion Week aura l'honneur d'accueillir sur son catwalk Gbandi Yokoti du Togo, Hamza Mohamadou et Raïssa Gofin Anong du Cameroun. En dehors du continent, le pays de l'Oncle Sam est représenté par Eric Ndelo, Congolais naturalisé américain et Corinne Babin de France.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le relais international de Liputa Fashion Week sera assuré notamment avec la participation annoncée de Bangui Life Style, média en ligne entendu comme « le premier Podcast Centrafricain qui élargit les horizons de la conversation ». Vad'or Kongo en personne sera de la partie, c'est donc une représentation au plus haut niveau avec cette présence annoncée de son président délégué général. Bangui Life Style qui entame sa deuxième saison entend donner un rayonnement plus grand à Liputa Fashion Week. Dès lors, l'événement est inscrit dans ses valeurs tenant à révéler le meilleur dans le chef de ses compatriotes et du continent. Ce, quitte à « plonger dans l'univers de la culture, de l'entrepreneuriat et des talents qui font briller la Centrafrique et l'Afrique ».

D'autre part, la 11e édition de Liputa Fashion Week qui promet d'offrir aux fashionistas des collections marquées par une touche plus audacieuse, de la créativité et du glamour. Et, outre le relais médiatique David Gulu Gulu a annoncé une autre participation censée rehausser l'aura de l'événement à savoir que « pour une première le photographe mode français Georges Alexandre ». Ainsi, avec cette édition kinoise, il prévient : « Préparez-vous à célébrer la mode africaine et mondiale sous toutes ses coutures dans un événement qui promet d'être inoubliable ».

La matinée est organisée entre exposition-vente et networking dès l'ouverture des portes à 11 h00, ce samedi 30 août à l'Académie des beaux-arts. La fermeture à 22 h00 ne marque pas la fin car la clôture de Liputa Fashion Week 11 se fera lors de la sortie touristique à King's Beach le dimanche 31 août.