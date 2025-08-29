Afrique: Mode - La Congolaise Ketsia Chelsea Yoka au sommet du mannequinat international à Londres

Pour la première fois dans l'histoire du mannequinat, la République du Congo, à travers "Lena Models Academy", a réussi à placer le mannequin Ketsia Chelsea Yoka au niveau international. Originaire de Pointe-Noire où elle a grandi à Ngoyo, cinquième arrondissement de la ville océane, la Congolaise Ketsia Chelsea Yoka est à Londres (Grande-Bretagne) depuis le 9 août pour exercer son métier de mannequinat.

L'envol de Ketsia Chelsea Yoka au sommet de la mode mondiale à Londres est le fruit d'un parcours marqué par la persévérance, le travail, puis une passion profonde pour l'art du style et le choix crucial de son entourage, notamment son agent « Lena management ». Ketsia Chelsea Yoka incarne la nouvelle génération de mannequins congolais qui s'impose sur la scène internationale. Repérée et façonnée par "Lena Model Academy", puis managée par Lena management, Ketsia Chelsea Yoka s'est rapidement distinguée par sa capacité à incarner des styles variés avec authenticité et sa détermination à réaliser son rêve. Aujourd'hui, suivie par des milliers de fans sur les réseaux sociaux, Ketsia Chelsea Yoka partage son quotidien avec des agences de renom.

L'agence "Lena Models Academy" qui a ouvert les portes à Ketsia Chelsea Yoka est dirigée par une jeune dame congolaise passionnée dans l'univers du mannequinat, Helena Kiss Moundaya, surnommée Black Panthère. Diplômée en gestion d'entreprise et assistanat de direction, elle consacre à découvrir les talents congolais et à les manager pour l'excellence depuis plus d'une décennie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'agence "Lena Models Academy" donne donc l'opportunité à des jeunes filles et garçons qui répondent aux critères de mannequin de réaliser leur rêve de travailler avec les plus grandes marques internationales. D'où l'appel de cette agence aux sponsors et partenaires à les accompagner dans cette aventure. « Le mannequinat est souvent méprisé ou mal compris, mais il est un véritable vecteur d'image, de culture, d'influence et surtout c'est un vrai métier normalement constitué et un des mieux rémunérés au monde. Et l'international s'intéresse aux talents congolais et le Congo regorge de talents qui ne demandent qu'à être révélés », a fait savoir la responsable de "Lena Models Academy".

Une plate-forme de découverte, de transformation et de management des talents

Lancé le 15 juin 2024, « Lena » est une plate-forme d'excellence dont "Lena Models Academy" est la branche qui se charge du volet mannequinat, hôtesses d'accueil et autres activités liées à la mode et l'art. Pour la responsable de cette plate-forme, Helena Kiss Moundaya, leur plus grande fierté à ce jour est d'avoir réalisé des coups de chefs, en plaçant Ketsia Chelsea Yoka au sommet du mannequinat international à Londres. « Notre fierté est aussi d'avoir placé une équipe de jeunes professionnels qui évoluent avec brio à Canal box, et en plus d'avoir un partenariat direct avec un nombre intéressant des plus grandes agences mondiales de mannequinat. Ce succès, preuve de notre dévouement et expertise, montre un avenir très prometteur et que le talent congolais est réel et peut éblouir même au plus haut des sommets », a-t-elle dit.

Quant à son lien avec les agences internationales, Helena Kiss Moundaya souligne que c'est grâce à des années de travail, de réseautage et de crédibilité bâtie sur le terrain, que l'agence "Lena Models Academy", a établi des relations solides avec des agences internationales. Ces partenariats sont le fruit d'une sélection rigoureuse des profils ; d'un niveau de formation élevé ; d'une vision professionnelle et éthique du métier. « Nous ne vendons pas seulement du rêve, nous préparons aussi nos mannequins à affronter les exigences du marché mondial du travail parce que, oui, même le mannequinât aussi est un métier. Nous sommes donc liés à ces agences-là par un contrat de représentation », a-t-elle expliqué.

Notons que c'est en 2014 que la Congolaise Lena Kiss Moundaya avait fondé Dream's Agency Congo, une agence pionnière dans le placement de mannequins, de prestations de services et d'accompagnement professionnel en République du Congo. Son objectif était de créer une plate-forme capable de découvrir et propulser les talents congolais.