Congo-Brazzaville: Maraîchage - Les journalistes conviés à s'intéresser à la myciculture

La présidente d'honneur du Groupe des journalistes pour la paix (GJP), Denise Marie Colombe Obongo, et sa consoeur Christine Nathalie Foundou, présidente nationale de ladite organisation, ont conjointement suggéré, le 27 aout, à Brazzaville aux confrères de s'engager à la myciculture, une activité qui demande peu de temps mais à bon rendement.

L'invite a été lancée lors de la cérémonie de remise des certificats de fin de formation sur les techniques de production des champignons. En effet, pratiquant cette activité depuis trois ans, la marraine de cette session de formation spéciale s'est engagée à restituer les avantages qui découlent de cette activité. Pour la présidente nationale du GJP, la myciculture est l'activité qui s'adapte le mieux à l'emploi du temps journalistique et qui, en même temps, va rétablir le respect dans les relations journalistes et organisateurs des évènements.

« Mais si tous les journalistes pouvaient être formés en myciculture, le mois, ils peuvent se retrouver avec deux millions ou trois le mois. La plupart des changements qui stimulent la fructification ont un effet négatif sur la croissance végétative du mycélium. Il faudra donc les introduire que lorsque le mycélium aura complètement envahi le substrat. Ce sont en fait les conditions de croissance végétative les moins favorables qui stimulent le mycélium à produire des fructifications. Deux exemples de méthodes permettant de provoquer la fructification d'espèces de champignons différentes », a-t-elle signifié.

Les champignons sont reconnus pour leurs qualités nutritionnelles. En cultivant les champignons, il y a une certaine garantie de consommer des produits frais, sans pesticides ni produits chimiques. Les champignons sont une excellente source de protéines, de fibres, de vitamines, notamment les vitamines B et D, et de minéraux tels que le potassium et le sélénium.

En plus, les champignons sont également faibles en calories et en matières grasses. Cela en fait un aliment idéal pour une alimentation équilibrée. Certains champignons sont également riches en antioxydants, ce qui contribue à renforcer le système immunitaire et à prévenir certaines maladies. « Je peux vous dire qu'il m'est arrivé quelquefois, à la fin d'un mois, de totaliser trois cent mille francs CFA à côté de mon salaire.

Une fois, j'avais eu quatre cent mille francs CFA de bénéfice, sans compter ce que j'ai eu à utiliser pour mes petits besoins. Il suffit seulement d'être un peu organisé dans les finances et vous constaterez qu'on n'est pas déçu », a révélé Denise Marie Colombe Obongo. Par ailleurs, signalons qu'un partenariat de formation continue a été signé entre l'ONG Mycitech bio-Congo et le GJP. Ainsi, d'autres formations sont envisagées.