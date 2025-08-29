Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de basketball - Les champions confirment leur suprématie

Deux jours après avoir survolé les 41es éditions des championnats nationaux de basketball, les formations d'Interclub chez les hommes et Ange noirs basket club (ANBC) chez les dames ont, à nouveau, imposé leur rythme lors des finales de la Coupe du Congo, le 27 août, à Brazzaville.

La saison sportive 2024-2025 du basketball congolais termine sur les chapeaux de roue chez les Intersites et les Anges, dans la catégorie des seniors. Ces deux formations viennent de réaliser un doublé en remportant le championnat puis la Coupe du Congo.

Comme lors des finales du championnat, Interclub a aisément dominé AS Otohô. Score final 73-63. Si Interclub a créé le suspense en battant son adversaire de dix points d'écart comme lors du championnat (66-56), les dames d'ANBC ont réédité l'exploit devant les dames d'Interclub et confirmé leur volonté de gouverner le basketball féminin : 52-45.

Durant deux jours, les matchs de cette quatorzième édition de la Coupe du Congo ont tenu en haleine les fans du basketball qui avaient pris d'assaut le gymnase Maxime-Mantsima afin de suivre les rencontres prévues pour l'occasion. La compétition a mis aux prises les équipes de Pointe-Noire et celles de Brazzaville. Deux équipes de Pointe-Noire, en séniors dames (Interclub et AS Cheminots) puis deux en hommes (Black-Lion et AS Cheminots) ont pris le départ de cette compétition. A la fin, ce sont les Brazzavillois qui ont dominé puisque ANBC a battu Inter de Brazzaville (en dames) puis Interclub messieurs a pris le dessus sur AS Otohô.

Outre les coupes et les médailles, les différentes équipes participantes ont reçu des enveloppes financières. L'organisation de ces deux compétitions, en moins d'une semaine, atteste sûrement la volonté de la Fédération congolaise de basketball, dirigée par Fabrice Makaya Matève, à développer ce sport. Les participants estiment que cet engagement féderal constitue un pari gagnant pour le nouveau bureau exécutif qui vient de réussir son premier baptême de feu, sept mois après sa mise en place.