Congo-Brazzaville: Hapkido - Edmond Narcisse Gantsie Dzia remporte le bronze en Corée

Dans le cadre du déroulement des assises du séminaire international de hapkido et de taekgyeon couplé au Championnat international de hapkido et Taekgyeon en Corée du Sud, le Congolais Edmond Narcisse Gantsie Dzia, président de la Fédération nationale de hapkido, a honoré son pays en remportant la médaille de bronze.

Sa participation dans la catégorie des +83 kg des seniors 18 ans et vétérans de 55 ans a été rentable puisqu'il termine en troisième place derrière les compétiteurs des Etats-Unis et de la France.

A l'exception de la médaille, la délégation congolaise a participé pleinement aux débats lors du séminaire puisque l'objectif de ce grand rendez-vous consistait à discuter sur le développement des arts martiaux et de certaines disciplines, en particulier. Il sied de noter que ce nouveau succès se concrétise quatre mois après sa prouesse, le 4 mai, à Moscou, de l'Open international de hapkido où il a remporté également une médaille de bronze.