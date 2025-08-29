Congo-Brazzaville: Hapkido - Edmond Narcisse Gantsie Dzia remporte le bronze en Corée

29 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Dans le cadre du déroulement des assises du séminaire international de hapkido et de taekgyeon couplé au Championnat international de hapkido et Taekgyeon en Corée du Sud, le Congolais Edmond Narcisse Gantsie Dzia, président de la Fédération nationale de hapkido, a honoré son pays en remportant la médaille de bronze.

Sa participation dans la catégorie des +83 kg des seniors 18 ans et vétérans de 55 ans a été rentable puisqu'il termine en troisième place derrière les compétiteurs des Etats-Unis et de la France.

A l'exception de la médaille, la délégation congolaise a participé pleinement aux débats lors du séminaire puisque l'objectif de ce grand rendez-vous consistait à discuter sur le développement des arts martiaux et de certaines disciplines, en particulier. Il sied de noter que ce nouveau succès se concrétise quatre mois après sa prouesse, le 4 mai, à Moscou, de l'Open international de hapkido où il a remporté également une médaille de bronze.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.