Afrique: IATF - L'édition d'Alger, une opportunité pour propulser la ZLECAF vers des résultats concrets

ALGER -La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), qui se tiendra du 4 au 10 septembre à Alger, s'impose comme une tribune stratégique de nature à propulser la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) vers des résultats concrets, selon la Table ronde africaine des affaires (African Business Roundtable).

Dans un entretien à l'APS, le secrétaire exécutif et directeur des opérations de l'organisme panafricain basé à Abuja (Nigeria), Samuel Ayodele, a souligné l'importance de cet événement qui représente une occasion de concrétiser des applications concrètes en matière de libéralisation tarifaires et d'harmonisation des règles d'origine, ce qui devrait accélérer la mise en oeuvre effective de l'accord de la ZLECAf.

Il a ajouté que les accords et contrats qui seront signés à cette occasion ouvriront la voie à une plus grande fluidité du commerce dans le cadre de l'accord, soulignant que l'IATF sera également un instrument de coordination des politiques et d'unification des normes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ayodele estime que la mobilisation d'investissements au profit de projets industriels et d'infrastructures compatibles à l'accord de la ZLECAf accélérera les efforts de libéralisation commerciale et soutiendra la mise en place de chaînes d'approvisionnement africaines capables de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs.

L'IATF offrira aussi un espace de partenariats entre hommes d'affaires et décideurs, ainsi que des mécanismes pour dépasser les barrières tarifaires et non tarifaires, en plus de la promotion d'un système douanier unifié et de plateformes de paiement numérique, tout en offrant aux petites et moyennes entreprises des opportunités d'accès aux marchés régionaux.

Concernant l'organisation de cet événement par l'Algérie, le responsable a affirmé que cela reflète son ambition de se positionner comme un pôle majeur de l'intégration économique africaine et une "force fédératrice" oeuvrant à rassembler les acteurs africains et à dynamiser les initiatives liées à la ZLECAf.

Il a mis en avant le rôle stratégique du positionnement géographique de l'Algérie, à la croisée de l'Afrique subsaharienne, de l'Europe et du bassin méditerranéen, qui l'habilite à devenir un relais vital pour les échanges régionaux et les flux d'investissements.

Selon lui, l'organisation de l'IATF en Algérie traduit son engagement en faveur de la facilitation des échanges, de la levée des barrières non tarifaires et de l'amélioration du climat des affaires, en cohérence avec les efforts d'intégration économique continentale.

De son côté, le directeur régional et coordinateur de la Table ronde pour les pays de l'Afrique australe, Peter Mutakwi, a estimé que l'événement intervient dans un contexte où s'accroît l'élan continental pour renforcer les échanges africains et réduire la dépendance aux marchés extérieurs, saluant l'adhésion de l'Algérie au système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), ce qui confirme, selon lui, son fort engagement à s'inscrire dans l'agenda de la ZLECAf.

Mutakwi a souligné, dans un entretien à l'APS, que l'IATF constitue un catalyseur majeur pour le commerce intra-africain, en offrant une plateforme physique et numérique permettant de connecter les acteurs économiques, de conclure des accords et d'échanger des informations, tout en permettant aux exposants d'accéder à un marché unique de près de 1,4 milliard d'habitants.

Tout en insistant sur l'importance des accords commerciaux et d'investissement qui seront signés au cours de l'événement, le responsable a rappelé le rôle des conférences et forums programmés dans la discussion de solutions face aux obstacles non tarifaires et aux défis logistiques.

Il a également relevé que la mise en avant des biens et services fabriqués en Afrique renforcera la confiance dans les capacités locales et encouragera le recours à la production continentale. Ainsi, le salon représente "l'espace concret" qui traduit l'accord de la ZLECAf de textes juridiques en une réalité commerciale, souligne-t-il.

Dans le cadre de ce rendez-vous, des événements spécialisés seront aussi organisés, tels que le Nexus de l'Afrique Créative (CANEX) et le Salon africain de l'automobile, afin de mettre en lumière des secteurs clés pour l'industrialisation et le développement des chaînes de valeur, objectifs fondamentaux de la ZLECAf, a ajouté M. Mutakwi.

Le responsable de la Table ronde africaine des affaires a conclu que l'Algérie, à travers l'organisation de cette édition, "renouvelle son engagement en faveur du développement africain et se positionne comme un acteur clé de l'avenir économique du continent", réaffirmant le soutien de l'organisation à cette manifestation par la mobilisation du secteur privé et l'encouragement à une participation active des entrepreneurs africains.