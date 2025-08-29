Algérie: Foot/ Ligue 1 Mobilis - L'O. Akbou et le MB Rouissat co-leaders

ALGER — L'Olympique Akbou et le nouveau promu, le MB Rouissat, ont pris seuls provisoirement les commandes du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue de leur victoire à domicile, respectivement face au MC Oran (1-0) et le MC El-Bayadh (1-0), en ouverture de la 2e journée, disputée vendredi devant se poursuivre samedi et dimanche.

La formation d'Akbou, dirigée sur le banc par Lotfi Amrouche, a inscrit l'unique but de la partie par Mehdaoui, peu avant la pause (43e). Il s'agit du deuxième succès de rang pour les Akbouciens, après celui décroché lors de la journée inaugurale, également à la maison, face à l'ES Mostaganem (1-0).

Les Oranais ont raté un penalty dans le temps additionnel. Mouley, à deux reprises, a raté son duel face au portier akboucien Klileche (90e+6). Dans la foulée, l'arbitre a brandi le carton rouge au milieu de terrain de l'O.Akbou, Zidi (90e+7).

Au stade du 18 février d'Ouargla, le MBR, semble réussir son apprentissage parmi l'élite. Après avoir disposé de la JS Saoura à Béchar (2-1), les joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani se sont offert cette fois-ci le MC El-Bayadh (1-0), signant du coup son deuxième succès de suite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le buteur maison Ben Kheira a surgi peu avant la fin de la première mi-temps, pour inscrire le but de la victoire (43e). En revanche, rien ne va plus pour le MCEB qui concède sa deuxième défaite en autant de matchs, et réalise un début de saison en deçà des attentes de ses supporters.

De son côté, l'ES Sétif a raté une belle occasion de remporter sa première victoire, en se faisant tenir en échec par la JSS (1-1), dans son antre du 8-mai 1945 de Sétif, à huis clos.

Pourtant, les locaux croyaient avoir fait l'essentiel en ouvrant la marque, grâce à leur nouvelle recrue estivale l'attaquant rwandais Abeddy Biramahire, sur penalty (53e), mais c'était sans compter sur l'envie des Bécharis, qui ont réussi à égaliser quelques minutes plus tard, par leur nouveau joueur l'Ivoirien Constant Wayou (64e).

Après un nul salutaire décroché lors de la 1re journée à Khenchela (1-1), l'Entente trébuche à la maison, alors que la JSS se rachète après la surprenante défaite concédée à domicile devant le MBR.

Cette 2e journée se poursuivra samedi avec trois matchs au menu :CR Belouizdad - Paradou AC (17h00), ASO Chlef - USM Khenchela (19h00), et ES Mostaganem - CS Constantine (19h00).

Le derby algérois tant attendu entre l'USM Alger et le MC Alger, se jouera en clôture de cette journée, dimanche au stade Mustapha-Tchaker de Blida (19h00).