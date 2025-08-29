Algérie: Pêche à la flottante - 21 participants à la première compétition nationale au port de Sablettes (Alger)

ALGER — Vingt-et-un (21) pêcheurs issus de sept wilayas ont pris part vendredi, au port de plaisance des Sablettes (Alger), à la première édition de la compétition nationale de pêche à la flottante, une technique visant à être popularisée auprès des amateurs comme des professionnels.

La pêche à la flottante, très répandue en eaux douces et sur les rivages maritimes, repose sur l'utilisation d'un flotteur fixé à la ligne qui, en surface, signale l'approche du poisson vers l'appât.

"Cette technique est particulièrement efficace en eaux douces. Nous voulons aujourd'hui lui donner une autre dimension en l'adaptant à la pêche en mer, dans le respect des règlements de la Fédération internationale de pêche sportive", a déclaré à l'APS Sofiane Hadj Aissa, président de l'Association nationale de la pêche de plaisance et sportive (ANPPS).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le même responsable, l'association a déjà organisé plusieurs compétitions nationales dans des barrages, retenues d'eau et zones rocheuses maritimes. Mais la rencontre de vendredi aux Sablettes constitue la première édition dédiée à la pêche à la flottante. L'initiative s'inscrit dans la perspective de créer une Fédération nationale propre à cette discipline, sachant que l'association regroupe actuellement 17 clubs.

A travers cette manifestation, les organisateurs entendent promouvoir la pêche récréative en milieu marin, activité qui allie dimensions sportive et environnementale, tout en incitant les jeunes à s'investir dans des pratiques alternatives et saines, favorisant l'expression de leurs talents et l'esprit de compétition loyale.

La compétition vise également à valoriser le potentiel maritime et touristique de l'Algérie auprès des médias nationaux et internationaux, avec l'implication de la société civile et des acteurs locaux dans le soutien à des initiatives sportives innovantes.

La pêche à la flottante est particulièrement indiquée pour les rivières et ports à courant faible ou moyen. Elle permet une maîtrise précise de la profondeur et de la vitesse de la ligne, et s'avère efficace pour capturer diverses espèces telles que le barbeau, la carpe ou la daurade.