Algérie: Sommet mondial de la jeunesse 2025 - Hidaoui rencontre le président du Forum de la jeunesse de l'OCI

Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a rencontré, à Kazan (République du Tatarstan), le président du Forum de la jeunesse de la Coopération islamique (ICYF), M. Taha Ahya, indique vendredi un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération en termes d'autonomisation des jeunes, notamment à travers le lancement de programmes et d'initiatives conjointes en faveur des jeunes,

"Dans le cadre de sa participation au Sommet mondial de la jeunesse de Kazan 2025, le ministre de la Jeunesse, chargé du CSJ, M. Mustapha Hidaoui, a tenu une réunion bilatérale fructueuse avec M. Taha Ahyan, président du ICYF, en marge des travaux de ce sommet qui se tient à Kazan, République du Tatarstan (Fédération de Russie)", précise le communiqué.

Cette rencontre a été l'occasion de "réaffirmer l'engagement des deux parties à promouvoir la coopération en matière d'autonomisation des jeunes", à travers "le lancement, en Algérie, de programmes et d'initiatives conjointes en faveur des jeunes, visant à soutenir les aspirations de la jeunesse et à lui permettre de contribuer efficacement aux processus de développement durable", selon la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de "la coordination continue pour soutenir les efforts d'innovation, d'entrepreneuriat et de renforcement des capacités chez les jeunes, à même de consolider leurs rôles de leadership dans divers domaines", réaffirmant par ailleurs, "leur soutien commun à la juste cause du peuple palestinien".

Dans son intervention, M. Hidaoui a affirmé que "cette orientation s'inscrit en droite ligne avec les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", qui croit, a-t-il expliqué, "au rôle de la jeunesse en tant que force agissante dans la construction de l'avenir, non seulement au niveau national, mais aussi dans le cadre de la coopération internationale multilatérale".

La participation de l'Algérie à de telles plateformes mondiales illustre "son engagement indéfectible à renforcer le rôle de la jeunesse face aux défis communs, tels que le développement durable, les changements climatiques et les mutations technologiques, dans le cadre d'une vision globale qui fait de la jeunesse une passerelle de rapprochement entre les peuples et un élément fondamental dans la construction d'un ordre mondial plus juste et solidaire", a-t-il ajouté.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la participation de M. Hidaoui au Sommet mondial de la jeunesse, lequel constitue une plateforme internationale pour renforcer la coopération multilatérale sur les questions relatives à la jeunesse, notamment entre les pays membres de l'OCI, les BRICS et la région Asie-Pacifique", conclut la même source.