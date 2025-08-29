Algérie: La wilaya d'Alger organise la 7e édition de la grande campagne de nettoiement

ALGER — La wilaya d'Alger a organisé, vendredi, la 7e édition de la grande campagne de nettoiement qui a touché les rues et les quartiers des 14 circonscriptions administratives, avec la participation de plusieurs entreprises spécialisées dans le nettoyage et l'aménagement de l'environnement ainsi que d'acteurs de la société civile et de citoyens.

Placée sous le slogan: "Main dans la main, préservons la propreté de notre quartier", cette campagne, qui se poursuivra jusqu'à samedi, a pour objectif d'éliminer les points noirs, d'enlever les gravats et de préserver l'environnement des déchets ménagers et autres.

Plusieurs entreprises publiques ont pris part à cette initiative, dont l'Etablissement de maintenance des réseaux routiers et d'assainissement d'Alger (ASROUT), les deux entreprises de nettoiement, de collecte et de transport des déchets ménagers de la wilaya d'Alger, à savoir "EXTRANET" et "NETCOM", l'Etablissement public de développement des espaces verts d'Alger (EDEVAL), ainsi que des représentants de la société civile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A travers cette action, la wilaya d'Alger entend résorber les points noirs et nettoyer les cités, les quartiers et les grandes artères, en procédant également au curage des avaloirs et des oueds, au traitement des fuites d'eau et à l'entretien des espaces verts dans toutes les communes, quartiers et routes secondaires. L'opération concerne également l'entretien de l'éclairage public et la décoration des principales routes par des éclairages artistiques.

A cette occasion, les services de la wilaya d'Alger ont invité les citoyens à contribuer à cette campagne afin d'en assurer le succès et d'atteindre ses objectifs, étant donné que l'implication des habitants facilitera l'identification des lieux à nettoyer.

Plusieurs sites résidentiels de la nouvelle ville de Sidi Abdellah ont été inclus dans cette campagne et tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour faciliter l'opération qui a connu une forte participation des citoyens et des comités de quartiers, en particulier dans les nouveaux sites où, selon les habitants, "l'absence de décharges prévues à cet effet entraîne des dépôts anarchiques d'ordures".

Le wali d'Alger, M. Abdenour Rabehi, avait présidé, mercredi dernier, une réunion de coordination avec le conseil exécutif de la wilaya, au cours de laquelle un exposé détaillé sur les méthodes, mécanismes de travail, moyens matériels et ressources humaines mobilisés pour cette opération a été présenté.

A cette occasion, il a insisté sur la nécessité d'assurer le succès de cette campagne, en y associant les acteurs et les composantes de la société civile afin d'atteindre les objectifs escomptés.