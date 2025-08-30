Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 août 2025

revue de presse

Éthiopie : Le milliardaire nigérian Aliko Dangote signe un accord de 2,5 milliards de dollars pour une usine d'engrais

Après avoir bâti au Nigeria le plus grand complexe d’engrais d’Afrique, Aliko Dangote a signé jeudi 28 août un contrat de 2,5 milliards de dollars en Éthiopie pour la construction d'une usine d'engrais dans la région Somali. Ce projet fera de l'Éthiopie le deuxième pays possédant une usine d'urée en Afrique. Le pays souffre lui aussi de l'augmentation des prix des engrais, conséquence de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

C'est une nouvelle étape importante dans la stratégie d'expansion industrielle d'Aliko Dangote, qui a signé un accord global avec Ethiopian Investment Holdings (EIH), la branche d'investissement stratégique du gouvernement éthiopien, pour le développement, la construction et l'exploitation de ce complexe de classe mondiale à Gode. (Source RFI)

Alger accuse Paris de « chantage » après la réduction des visas

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alger a convoqué une nouvelle fois le chargé d’affaires français après l’annonce de Paris de restreindre l’octroi de visas aux ressortissants algériens. Pour les autorités algériennes, cette décision équivaut à un « chantage » exercé par la France dans un contexte où les relations bilatérales sont déjà au plus bas.

Dans un communiqué, l’ambassade de France à Alger a justifié la réduction du nombre de visas par une baisse d’un tiers de ses effectifs consulaires. Mais pour le ministère algérien des Affaires étrangères, cette explication masque une volonté délibérée de mettre la pression sur Alger. L’Algérie estime que la France a bloqué, depuis plus de deux ans, les accréditations de visas pour ses propres agents consulaires, et affirme appliquer désormais le principe de réciprocité. (Source Africapresse)

Naufrage au large de la Mauritanie : Au moins 69 morts et des dizaines de disparus

Au moins 69 personnes ont perdu la vie et des dizaines restent portées disparues après le naufrage d’une embarcation transportant des migrants au large de la Mauritanie.

Le bateau, venu de Gambie avec 160 personnes à bord, a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi à environ 80 kilomètres au nord de Nouakchott.

Alors que les passagers, majoritairement sénégalais et gambiens, apercevaient les lumières de la ville côtière d’El Mhaijrat, ils se sont déplacés d’un côté de leur embarcation, provoquant son naufrage par déséquilibre. (Source Africanews)

CHAN 2025 : Le Sénégal remporte la médaille de bronze aux tirs au but face au Soudan

Le Sénégal a décroché la médaille de bronze du CHAN 2025 en battant le Soudan aux tirs au but après un match terminé sur un score de 1-1. Les Lions Locaux, champions en titre éliminés en demi-finale, concluent leur tournoi avec un parcours sans défaite et s’adjugent le podium, faisant mieux qu’en 2009.

La rencontre a commencé de manière compliquée pour le Sénégal. Dès la 7ᵉ minute, Mohamed Tia Asad a ouvert le score pour le Soudan sur un corner parfaitement exécuté, profitant d’une défense sénégalaise surprise pour placer une tête imparable.

Les Lions Locaux ont peiné à entrer dans le match et ont laissé l’initiative à un adversaire plus entreprenant, dominant les duels et les premières actions offensives. La blessure de Fonseca et son remplacement par Ben Coly ont contraint Souleymane Diallo à réorganiser son dispositif, repositionnant Daouda Ba au milieu de terrain et plaçant le nouvel entrant au poste de latéral droit. (Source Wiwsport)

Au Mali, Farabougou serait aux mains des djihadistes du Jnim

Au Mali, le Jnim, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), affirme contrôler la ville stratégique de Farabougou, dans le centre du pays. Les combattants de ce groupe terroriste, dirigé par le prédicateur malien Iyad Ag Ghaly, ont attaqué, le 19 août dernier, de façon simultanée, le camp militaire et un poste de l'armée de cette localité, située dans la région de Ségou. La plupart des habitants de Farabougou ont été contraints de fuir la zone.

En août 2020, le Jnim avait déjà imposé un blocus sur Farabougou. Il avait alors fallu l'intervention des éléments du bataillon des forces spéciales maliennes pour que les FAMa récupèrent cette localité du centre, deux mois plus tard, en octobre.

Si notre correspondant n'a pas pu vérifier la prise de la ville par le Jnim, l'AFP cite plusieurs sources locales qui affirment que ce carrefour stratégique est aux mains du groupe djihadiste. (Source Deutsche welle)

Un appui massif de l’ONU pour l’agenda environnemental du Togo

Le secteur de l’environnement a reçu en 2024 un appui financier conséquent du Système des Nations Unies (SNU), estimé à 8 milliards de Fcfa.

L’information a été révélée par l’institution onusienne, qui souligne que ce financement constitue un levier important pour accompagner le pays dans la réalisation de ses objectifs environnementaux.

Cette enveloppe a permis à l’État de mieux structurer et d’orienter sa politique de protection de l’environnement, dans un contexte marqué par des défis croissants liés au changement climatique et à la préservation des ressources naturelles. (Source togonews)

AFRIMA 2025 : Axel Merryl face aux géants de la musique ouest-africaine

L’humoriste béninois Axel Merryl figure parmi les nommés aux All Africa Music Awards 2025 dans la catégorie du Meilleur Artiste masculin d’Afrique de l’Ouest. À 29 ans, il devient le seul Béninois en lice pour ce prix continental grâce à son tube « Titulaire » – et affrontera des poids lourds de la musique ouest-africaine lors de la cérémonie prévue du 25 au 30 novembre 2025 à Lagos, au Nigeria.

Axel Merryl, 29 ans, s’est d’abord fait connaître en tant que youtubeur et comédien avant de se lancer dans la musique. Il vient de décrocher une nomination prestigieuse aux AFRIMA 2025 dans la catégorie « Best Male Artiste in Western Africa » (Meilleur artiste masculin d’Afrique de l’Ouest). (Source beninwebtv)

Accord de Washington : La neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises à la base du retard et blocage dans sa mise en œuvre deux mois après la signature (Baromètre des Accords de Paix en Afrique)

Le Baromètre des Accords de Paix en Afrique, en tant que groupe d'experts indépendants, a dévoilé un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington signé entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique.

Ce rapport qui couvre la période allant de fin juin à fin août soit deux mois après sa signature révèle un faible niveau d'exécution des engagements. Si quelques tâches enregistrent une progression moyenne, la majorité sont au point mort. Occasion pour le Baromètre des Accords de Paix en Afrique de dévoiler les retards et blocages à la base de cette situation. (Source actualité.cd)

Campagne électorale au Cameroun : Budget de 15 millions de FCFA, l’opposition menace de se retirer

Alors que la présidentielle d’octobre approche, des inquiétudes grandissent autour du budget de campagne. Selon des rumeurs persistantes, l’État s’apprêterait à plafonner le financement public à seulement 15 millions de FCFA, une somme que les partis politiques jugent insuffisante et qui suscite une vive colère au sein des états-majors.

Cette hypothèse est jugée inacceptable par de nombreuses formations de l’opposition. Ces dernières estiment qu’il faudrait au moins 250 millions de FCFA pour assurer la logistique, mener une campagne digne de ce nom et espérer rivaliser avec le parti au pouvoir.

Elles dénoncent une stratégie « d’infantilisation », qui les rendrait encore plus dépendantes de leurs propres fonds et les empêcherait de toucher l’ensemble du corps électoral. Plusieurs partis politiques ont menacé de se retirer du scrutin si cette limitation venait à être confirmée. (Source Lebledparle)

Casablanca en pleine métamorphose à l’approche de la CAN 2025 et du Mondial 2030

À l’aube de deux rendez-vous footballistiques majeurs dont la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, Casablanca se réinvente.

Capitale économique et première ville du pays par sa population, elle concentre aujourd’hui une grande partie des chantiers structurants lancés par les autorités marocaines. L’objectif est clair : offrir aux supporters, aux équipes et aux visiteurs des infrastructures modernes, performantes et conformes aux standards internationaux. (Source Hespress)



