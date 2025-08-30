Afrique: Abdou Abdel Mefire sera l'arbitre de la finale du CHAN CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024

La Confédération Africaine de Football a désigné le Camerounais Abdou Abdel Mefire comme arbitre de la finale du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies PAMOJA 2024, qui opposera le Maroc à Madagascar, le samedi 30 août 2025, au MOI International Sports Centre, Kasarani (Nairobi).

Âgé de seulement 29 ans, Mefire est le plus jeune arbitre de cette édition du CHAN, symbole de son ascension fulgurante parmi les officiels les plus prometteurs du continent. Son talent est également reconnu au niveau international, puisqu'il a été sélectionné par la FIFA pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde U-17 qui aura lieu au Qatar.

Depuis ses débuts sur la scène internationale en 2019, Mefire s'est bâti une réputation d'autorité calme, de prise de décision rapide et de constance sous pression. Ses prestations remarquées à Nairobi, Kampala et Dar es Salaam au cours du tournoi lui ont valu d'être désigné pour la finale.

« Un grand honneur et une lourde responsabilité »

À l'annonce de sa nomination, Mefire a exprimé sa fierté et sa détermination :

« Être choisi pour diriger cette finale est un immense honneur et une grande source de fierté, compte tenu de l'importance de l'événement. La pression existe forcément en fin de compétition, mais c'est aussi une marque de confiance. En tant qu'arbitre de la finale, nous avons la clé pour clore le tournoi de la meilleure des manières. Il faut veiller à laisser une image positive de cette compétition pour l'Afrique et pour le monde. Avec l'aide de Dieu, mon équipe et moi donnerons le meilleur de nous-mêmes. »

Une équipe d'élite à ses côtés

Mefire sera entouré d'un groupe d'arbitres expérimentés venus de tout le continent :

· Assistant 1 : Robleh Dirir Eleyeh (Djibouti)

· Assistant 2 : Joel Wonka Doe (Liberia)

· Quatrième arbitre : Dickens Mimisa Nyagrowa (Kenya)

· Arbitre assistant remplaçant : Amos Abeigne Ndong (Gabon)

· VAR : Dahane Beida (Mauritanie)

· AVAR 1 : Pierre Ghislain Atcho (Gabon)

· AVAR 2 : Stephen Eleazar Onyango Yiembe (Kenya)

Cette désignation illustre la volonté de la CAF de mettre en avant des officiels africains capables de rivaliser avec les meilleurs arbitres du monde.

Une nouvelle génération d'arbitres africains

Considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'arbitrage africain, Mefire s'est déjà distingué par sa gestion tactique, son calme et sa maîtrise du jeu. Sa nomination traduit l'investissement de la CAF dans la formation et l'accompagnement d'une nouvelle génération d'arbitres de classe mondiale.

« Nous, arbitres africains, faisons face au défi de rivaliser avec les autres continents. Il nous appartient donc de placer la barre très haut afin d'atteindre les standards mondiaux. À mes jeunes collègues, je dis simplement : le mot clé, c'est le travail. Chacun a une chance, il faut savoir la saisir », a-t-il confié.

Une finale au sommet

La finale du CHAN CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024 opposera le Maroc, en quête d'un troisième titre historique, à Madagascar, qui rêve de conclure son parcours féérique par un premier sacre continental.