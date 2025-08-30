Guinée: Campagne Référendaire 2025 - La HAC tire au sort l'ordre de passage des partis politiques et plate-formes de la société civile

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a procédé ce vendredi 29 août 2025 au tirage au sort des partis politiques, des plate-formes de la société civile, et les mouvements de soutien pour l'ordre de passage dans le journal de campagne à la Radio Télévision Guinéenne (RTG). La cérémonie de tirage s'est déroulée au siège de l'Institution, au palais du 25 août sis à Kaloum.

Maître Bakary Namoury Camara, huissier de justice a déclaré qu'ils ont travaillé sur la base des listes qui ont été transmises par le MATD.

<< Le MATD a transmis une liste de partis politiques et les plate-formes de la société civile qui sont à jour. Donc, conformément à ces deux listes- là, nous avons travaillé et nous avons tiré au moins 24 partis politiques et quatre (4) plate-formes de la société civile qui sont à jour et qui étaient présents aujourd'hui. C'est par rapport à ces 28 entités que le tirage au sort à eu lieu >>, a fait savoir le juriste.

Il ajoute en précisant que seuls les partis politiques et les plate-formes de la société civile agréés à ce jour peuvent passer à la RTG.

<< En vérité, les mouvements de soutien ne sont pas des entités proprement dites. Ce sont des militants, des sympathisants qui se réunissent pour créer un mouvement. Mais, légalement, ce ne sont pas des partis politiques. Donc, la campagne référendaire étant encadrée par la loi, seuls les partis politiques et les plate-formes de la société civile agréés à ce jour peuvent passer. Donc, la HAC a tiré le sort par rapport à l'ordre de passage à la RTG >>, a-t-il ajouté.

Il termine en précisant que les partis politiques qui sont à jour mais qui n'étaient pas présents à cette rencontre, ne passeront pas à la RTG lors de cette campagne.

À préciser que la liste complète des partis politiques et plate-formes de la société civile ayant bénéficiés ce tirage, fera l'objet d'un communiqué par la HAC, selon le commissaire, Amadou Touré.