Le projet spatial sénégalais (SENSAT) va procéder samedi à l'installation d'une balise de collecte de données au Lac de Guiers dans la région de Louga (nord), informe un communiqué du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherches et de l'Innovation.

Cet événement marque le deuxième déploiement du genre du projet spatial sénégalais, après l'installation d'une première balise à Diamniadio (Dakar). Cette installation de la balise de collecte de données s'inscrit dans la continuité des efforts de SENSAT pour mettre en place des outils stratégiques pour la gestion des ressources environnementales, explique le texte.

"Fruit d'une collaboration réussie avec l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC), l'installation de cette balise permettra de renforcer la surveillance des eaux du Lac de Guiers, une action cruciale pour la gestion des ressources hydriques", estimé le Ministère de l'Enseignement supérieur.

Développées par les ingénieurs de SENSAT, ces balises permettent à GAINDESAT-1A, premier satellite sénégalais mis en orbite, de fournir des données précieuses pour la prévention des risques naturels et la facilitation de la prise de décisions par les autorités.

"Ce déploiement est une avancée majeure pour le Sénégal. Avec cette nouvelle balise, nous renforçons notre capacité à utiliser la technologie spatiale pour répondre de manière concrète aux défis environnementaux et assurer la sécurité de nos concitoyens" selon le Coordonnateur de SENSAT, Professeur Gayane Faye cité dans le texte.

La même source ajoute que cette opération confirme la "volonté de l'État du Sénégal de consolider son expertise dans le domaine spatial et de renforcer son autonomie technologique, en exploitant pleinement les opportunités qu'offre l'espace pour accélérer son développement socio-économique, environnemental et scientifique, en étroite collaboration avec des acteurs clés comme l'OLAC".