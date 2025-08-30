Sénégal: Eau et assainissement - Cheikh Tidiane Dièye 'entièrement satisfait' des mesures prises en perspective du Gamou de Tivaouane

29 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a dit, vendredi, à Tivaouane (ouest), être "entièrement satisfait" des dispositions prises pour l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux usées ou pluviales de cette ville, lors du Gamou prévu le 4 septembre prochain.

"Je suis entièrement satisfait", a dit M. Dièye, après avoir visité les ouvrages hydrauliques et d'assainissement mis en place à Tivaouane par les services de son ministère.

Il a salué la collaboration entretenue par la Société nationale des eaux du Sénégal, Sen'Eau, la mairie de Tivaouane et les services techniques concernés.

La célébration du Gamou, la naissance du prophète Mohamed, fait venir des milliers de pèlerins dans cette ville, ce qui augmente ses besoins en eau et services d'assainissement (évacuation des eaux usées et des eaux de pluie).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Désormais, tous les quartiers de Tivaouane sont approvisionnés en eau à partir du lac de Guiers et des forages, a dit Cheikh Tidiane Dièye, signalant qu'un nouveau château d'eau d'une capacité de 2 500 mètres cubes a été installé dans la ville.

Des citernes ont été immobilisées dans plusieurs quartiers de la ville pour les approvisionner en eau.

Concernant l'assainissement, une cinquantaine de camions de vidange ont été mobilisés.

Cheikh Tidiane Dièye a salué le travail fait par la mairie de Tivaouane en matière d'eau et d'assainissement pour faciliter le séjour des milliers de pèlerins attendus dans la ville pour le Gamou.

"Je constate avec satisfaction que ces recommandations (il s'agit de recommandations du président de la République et du Premier ministre, selon lui) ont été traduites en actes concrets", a dit M. Dièye, demandant aux services du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement de poursuivre les efforts fournis.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.