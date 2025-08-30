Sénégal: Un chercheur de l'ISRA appelle les producteurs à miser sur les variétés hybrides

29 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bambey — Le coordonnateur du programme des parcs de démonstration de technologies agricoles de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Aliou Faye, a exhorté, vendredi, les producteurs à recourir davantage aux variétés hybrides afin d'accroître leurs rendements.

"[...] Comme vous l'avez vu ici, on a trois grands groupes d'innovations. Le premier, ce sont les variétés améliorées et les hybrides. Il faut qu'on aille vers les hybrides, parce qu'ils produisent beaucoup plus que les variétés traditionnelles", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors d'une visite au parc de démonstration de technologies agricoles de l'ISRA, au Centre national de recherche agronomique (CNRA) de Bambey, en présence d'une délégation de la Banque mondiale et du CORAF, le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du Programme de résilience du système alimentaire, qui vise à renforcer la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest par une approche régionale stratégique.

Selon Aliou Faye, les variétés de mil sont particulièrement prisées, car elles offrent des rendements en grain largement supérieurs aux variétés locales, tout en produisant une biomasse importante pouvant servir à l'alimentation animale.

Selon Aliou Faye, le parc de démonstration de de Bambey développe plus de cinquante technologies agricoles, avec une diversité de variétés encore peu connues du grand public.

"Notre objectif est de travailler à ce que ces technologies soient mieux diffusées auprès des acteurs des chaînes de valeur agricoles", a-t-il dit.

Il a par ailleurs proposé la création d'un méga parc de démonstration de technologies agricoles à Sangalkam, près de Dakar, "pour rapprocher les innovations de l'ISRA de ses partenaires techniques et financiers".

Ashiwini Rekha Sebastian, chargée de projet du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, s'est félicitée des résultats obtenus dans les parcs de démonstration, notamment à Bambey.

Elle a insisté sur la mise en place de mécanismes incitatifs pour amener les producteurs à adopter les semences issues de ces parcs, gage, dit-elle, d'une agriculture plus productive et résiliente.

