Sénégal: Touba - Une organisation professionnelle attend avec impatience les assises de l'enseignement coranique

Touba — La Ligue des écoles coraniques du Sénégal a fait part, vendredi, à Touba (centre), de son souhait de voir se tenir le plus vite possible les assises des "daara" annoncées depuis plusieurs mois par les autorités du pays.

"Les assises des 'daara' sont un moment crucial que nous attendons depuis longtemps. Il est impératif de traiter en profondeur les problèmes auxquels sont confrontées ces écoles. Nous exprimons notre inquiétude causée par le retard de l'organisation de cette rencontre", a déclaré son porte-parole, El Hadji Ndiaye.

Ces assises annoncées depuis plusieurs mois par les autorités du pays sont une occasion de discuter des difficultés de l'enseignement coranique et d'y remédier, selon la Ligue des écoles coraniques du Sénégal.

"Nous avons travaillé pendant plusieurs mois sur les enjeux de l'enseignement coranique et avons préparé un document que nous partagerons avec les autorités en guise de contribution aux assises", a ajouté El Hadji Ndiaye.

"Ces assises réuniront des éducateurs, des décideurs politiques, des familles religieuses et des partenaires techniques", a dit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en novembre dernier, à Diamniadio (ouest).

Il s'agira de "repenser la place des 'daara' dans notre système éducatif", avait-il expliqué à l'occasion de la troisième édition de la Journée nationale des "daara".

La concertation nationale sur les écoles coraniques permettra, selon le chef de l'État, de "diversifier les contenus pédagogiques en intégrant des disciplines modernes", de "mettre en place un cadre institutionnel et financier durable, grâce à des partenariats public-privé et un appui renforcé de l'État".

Le ministère de l'Éducation nationale est en train de préparer les assises nationales des écoles coraniques, a assuré, mardi, à Kaolack (centre), le directeur chargé des "daara" au sein de ce département ministériel, Babacar Samb.

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a déjà présidé une cérémonie de lancement des assises nationales de l'enseignement coranique, a rappelé M. Samb lors d'une rencontre avec les autorités administratives de Kaolack.

"Il faut disposer de données statistiques, sans lesquelles on ne peut rien faire en matière de planification", a-t-il ajouté, laissant entendre que le ministère est en train de réunir les données nécessaires à une bonne administration de l'enseignement coranique.